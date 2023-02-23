Recherche avancée
Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Covivio
  6. Actualités
  7. Synthèse
    COV   FR0000064578

COVIVIO

(COV)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:35:29 23/02/2023
60.80 EUR   +2.18%
19:17Covivio : Document AMF CP. 2023DD886136
PU
18:50Covivio : Document AMF CP. 2023DD886083
PU
22/02Les actions en mouvement : Stellantis, Danone, Korian, Euronext, Covivio, Fresenius Medical et d'autres
ZB
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteur

Covivio : Document AMF CP. 2023DD886136

23/02/2023 | 19:17
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

2023DD886136

23 février 2023

FR0000064578 - DD155333

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

christophe kullmann, DIRECTEUR GENERAL

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : COVIVIO

LEI : 969500P8M3W2XX376054

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 22 février 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000064578

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.0000 Euro

VOLUME : 18 710.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.0000 Euro

VOLUME : 18 710.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 23 février 2023

COMMENTAIRES :

: Acquisition définitive de 16 370 actions de performance et de 2 340 actions gratuites dans le cadre du plan d'attribution gratuite du

13 février 2020 (valeur de l'action : 64,10 €)

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Covivio SA published this content on 23 February 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 February 2023 18:16:25 UTC.


© Publicnow 2023
Toute l'actualité sur COVIVIO
19:17Covivio : Document AMF CP. 2023DD886136
PU
18:50Covivio : Document AMF CP. 2023DD886083
PU
22/02Les actions en mouvement : Stellantis, Danone, Korian, Euronext..
ZB
22/02Paris gagnée par la prudence et le pessimisme
AW
22/02Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mercredi 22 février 2023
AO
22/02Covivio : A suivre aujourd'hui
AO
21/02Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mercredi 22 février 2023
AO
21/02Covivio propose un dividende
CI
21/02Transcript : Covivio, 2022 Earnings Call, Feb 21, 2023
CI
21/02Covivio : Résultats 2022 en croissance, portés par une performance locative record
PU
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur COVIVIO
Plus de recommandations
Données financières
CA 2022 978 M 1 040 M -
Résultat net 2022 365 M 388 M -
Dette nette 2022 8 640 M 9 185 M -
PER 2022 15,7x
Rendement 2022 6,49%
Capitalisation 5 579 M 5 931 M -
VE / CA 2022 14,5x
VE / CA 2023 12,3x
Nbr Employés -
Flottant 64,2%
Graphique COVIVIO
Durée : Période :
Covivio : Graphique analyse technique Covivio | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique COVIVIO
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 9
Dernier Cours de Clôture 59,50 €
Objectif de cours Moyen 59,50 €
Ecart / Objectif Moyen 0,00%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Christophe Joseph Kullmann Chief Executive Officer & Director
Paul Arkwright Group Chief Financial Officer
Jean-Luc Biamonti Chairman
Laurie Goudallier Chief Transformation & IT Officer
Marielle Seegmuller Operations Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
COVIVIO7.30%5 931
EQUINIX, INC.6.63%64 779
REALTY INCOME CORPORATION3.30%43 263
DIGITAL REALTY TRUST, INC.8.12%31 048
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.6.99%26 976
W. P. CAREY INC.5.08%17 296