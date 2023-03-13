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Covivio : Document AMF CP. 2023DD888733

13/03/2023 | 18:09
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2023DD888733

13 mars 2023

FR0000064578 - DD155582

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

ROMOLO BARDIN, Membre du conseil d'administration

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : COVIVIO

LEI : 969500P8M3W2XX37605

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 10 mars 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000064578

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 57.0700 Euro

VOLUME : 300.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 57.0700 Euro

VOLUME : 300.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 13 mars 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Covivio SA published this content on 13 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 March 2023 17:08:06 UTC.


© Publicnow 2023
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Données financières
CA 2022 978 M 1 043 M -
Résultat net 2022 365 M 389 M -
Dette nette 2022 8 131 M 8 673 M -
PER 2022 15,3x
Rendement 2022 6,65%
Capitalisation 5 443 M 5 805 M -
VE / CA 2022 13,9x
VE / CA 2023 11,1x
Nbr Employés -
Flottant 64,2%
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Objectif de cours Moyen 59,58 €
Ecart / Objectif Moyen 2,63%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Christophe Joseph Kullmann Chief Executive Officer & Director
Paul Arkwright Group Chief Financial Officer
Jean-Luc Biamonti Chairman
Laurie Goudallier Chief Transformation & IT Officer
Marielle Seegmuller Operations Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
COVIVIO4.69%5 805
EQUINIX, INC.1.62%61 734
REALTY INCOME CORPORATION-3.23%40 543
DIGITAL REALTY TRUST, INC.2.26%29 855
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.-12.95%21 947
W. P. CAREY INC.0.20%16 494