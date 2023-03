Covivio : Document AMF CP. 2023DD888733 13/03/2023 | 18:09 Envoyer par e-mail :

2023DD888733 13 mars 2023 FR0000064578 - DD155582 INFORMATION Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT. NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE : ROMOLO BARDIN, Membre du conseil d'administration NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION: Notification initiale COORDONNEES DE L'EMETTEUR NOM : COVIVIO LEI : 969500P8M3W2XX37605 DETAIL DE LA TRANSACTION DATE DE LA TRANSACTION : 10 mars 2023 LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000064578 INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION PRIX UNITAIRE : 57.0700 Euro VOLUME : 300.0000 INFORMATIONS AGREGEES PRIX : 57.0700 Euro VOLUME : 300.0000 TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 13 mars 2023 COMMENTAIRES : "Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

