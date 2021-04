Covivio Hotels envisage une augmentation de capital d'environ 250 mlns d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Covivio Hotels, filiale à 43,5% de Covivio spécialisée dans la détention de murs d'hôtels, a annoncé mardi qu'elle "envisage[ait] de lancer dans les prochaines semaines une augmentation de capital d'environ 250 millions d'euros".

L'opération serait réalisée "avec maintien du droit préférentiel de souscription, sous réserve des conditions de marché", a indiqué la société dans un communiqué.

De plus, "l'ensemble des principaux actionnaires de Covivio Hotels, membres du conseil de surveillance et représentant environ 97% du capital social de la société, se sont d'ores et déjà engagés à souscrire à cette augmentation de capital à titre irréductible à hauteur de leur quote-part respective à un prix maximum par action de 16 euros", a précisé Covivio Hotels.

"Aux côtés de nos opérateurs partenaires, et avec cette augmentation de capital, nous préparons la reprise, afin de consolider notre présence sur ce marché, a commenté Dominique Ozanne, le directeur général de Covivio Hotels.

