Covivio Hotels : la tendance est restée favorable au mois de septembre

Les revenus de Covivio Hôtels s’élèvent à 206,1 millions d’euros, en croissance de 85,3% à périmètre constant. Les revenus par chambre disponible (RevPAR), indicateur clé du secteur, dépassent ainsi leur niveau de 2019 depuis le mois de mai. La France et l’Italie, bénéficiant d’une importante clientèle domestique, voient leurs RevPAR progresser de respectivement 10% et 28%, tandis qu’ils gagnent 11% au Royaume-Uni. L’Allemagne (+8%), plus longuement impactée par les mesures de restriction, connaît une reprise plus tardive mais désormais bien visible.



La progression de RevPAR est notamment portée par une hausse des prix moyens supérieure à 10% par rapport à 2019.



Les RevPAR étaient hausse de 14% en moyenne en Europe en juillet-août, dont une croissance de 20% en France.



La durée résiduelle ferme des baux s'élève à 12,3 ans à fin septembre 2022, tandis que le taux d'occupation demeure à 100% sur le portefeuille. Par ailleurs, le taux de collecte des loyers au 30 septembre 2022 s'établit à 100% et Covivio Hotels a recouvré l'intégralité des loyers 2021 qui restaient dus.