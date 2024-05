COVIVIO : Invest Securities reste à achat

Le 15 mai 2024 à 10:44 Partager

Invest Securities maintient sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 54,3 euros sur Covivio, pointant au sujet de l'OPE sur sa filiale Covivio Hotels, un risque de retour papier sur le titre de la maison-mère 'sensiblement atténué'.



'Les principaux actionnaires de Covivio Hotels (principalement des assureurs, 45% du capital) n'apporteront pas leurs titres à l'OPE que lancera, le 30 mai prochain, Covivio sur Covivio Hotels (détenue à 52% par Covivio)', souligne en effet l'analyste.



'Les intentions de non-apport à l'offre ne sont pas vraiment surprenantes vu le profil du véhicule qui nous semble bien adapté aux attentes des actionnaires de Covivio Hotels quand ils n'ont pas un besoin particulier de liquidités', poursuit-il.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.