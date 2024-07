COVIVIO : Invest Securities salue les semestriels

Le 23 juillet 2024 à 10:02 Partager

Invest Securities maintient sa recommandation 'achat' sur Covivio 'vu la bonne visibilité sur le rendement (7,6%) et la forte décote sur ANR (40%)', tout en ajustant son objectif de cours de 54,3 à 57,1 euros, au lendemain de la publication semestrielle de la foncière.



Il juge les données opérationnelles 'très satisfaisantes', avec notamment une réduction de la vacance des bureaux, d'excellentes croissances à périmètre constant des loyers tirées par les indexations, et un signe de début de stabilisation des valorisations d'actifs.



Si la rationalisation du bilan tire comme prévu le RNR et l'ANR NTA vers le bas, le bureau d'études souligne que les bonnes données opérationnelles et les initiatives stratégiques judicieuses du semestre permettent un relèvement de la guidance de RNR 2024.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.