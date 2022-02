Covivio : L'enseigne hôtelière Zoku ouvrira sa première adresse parisienne, au sein de l'immeuble Stream Building (17e arrond.)

Covivio et Zoku annoncent la signature d'un contrat de management hôtelier. L'hôtel hybride Zoku, au design innovant qui combine sous un même toit lieux de vie et de travail, ouvrira sa première implantation française sur 5 500 m² au sein du programme mixte Stream Building, situé dans le 17e arrondissement de Paris. Stream Building, dont la livraison est prévue à l'été 2022, est réalisé en co-promotion avec Hines France, et en co-investissement avec les Assurances du Crédit Mutuel.

Stream Building, une opération mixte ambitieuse

Lauréat du concours Réinventer Paris, le projet mixte Stream Building prend place au cœur d'un quartier en plein développement, la ZAC Clichy-Batignolles, en face du nouveau Tribunal Judiciaire de Paris et à 5 minutes d'un parc urbain de 10 hectares. Il offre une vue exceptionnelle sur son environnement et bénéficie d'une très bonne accessibilité, notamment avec la ligne 14 située au pied de l'immeuble.

Avec son architecture signée PCA-STREAM, Stream Building se déploie sur 16 200 m² de surface de plancher et 8 étages :

9 600 m² de bureaux et services (RDC au R+5),

1 100 m² de commerces en pied d'immeuble (RDC et partiellement au R+1) dont une brasserie,

5 500 m² d'hôtel et de résidence long séjour avec 109 chambres « Loft » (R+6 au R+8) opérés par Zoku,

700 m² d'espaces de convivialité avec restaurant, bar, espace de coworking et espace événementiel (R+8), exploités par Zoku,

ainsi qu'un rooftop de 190 m² connecté à l'hôtel.

Misant sur la mixité des usages et les synergies entre les différents espaces de sa programmation, Stream Building a été conçu comme un véritable écosystème, un hub relationnel qui rassemble au sein d'un même toit toutes les activités d'une vie urbaine.

Outre sa localisation exceptionnelle, la mixité inédite de ses usages et ses espaces de travail, Stream Building s'attache à offrir à ses occupants tout un panel de services pour faciliter leur quotidien : un workcafé accueillant proposant un service de barista et de conciergerie, une offre de restauration, un espace de salles de réunion et de conférence, un espace fitness, une application mobile, 22 places de parking, dont la moitié équipées pour véhicules électriques, environ 200 emplacements vélos.

Stream Building est également une référence en matière d'innovations et de réduction de l'empreinte carbone, avec notamment une architecture mixant bois et béton, un potager en toiture, une façade en houblon, une faille végétale et des panneaux photovoltaïques.

Stream Building vise les certifications et labels les plus élevés : BBCA, Effinergie+, HQE tertiaire Exceptionnel, BREEAM Excellent, Cahier des Prescriptions Environnementales et de Développement Durable (CPEDD) de la ZAC Clichy-Batignolles, Plan Climat de Paris et E+C.

La réflexion programmatique et architecturale de ce bâtiment mixte, modulaire et responsable, résulte d'une méthode de co-conception participative, coordonnée par PCA-STREAM, autour d'une équipe internationale et pluridisciplinaire. Une consultation publique citoyenne a également été organisée pour recueillir les souhaits et besoins des riverains sur les commerces attendus.

Zoku, une nouvelle approche pour faciliter le « Future of Work »

La marque Zoku, nouvelle enseigne hôtelière en France, opèrera, dès fin 2022, la résidence hôtelière du programme Stream Building. Avec un concept unique et une surface de 5 500 m², cet hôtel hybride proposera 109 chambres Loft, ainsi qu'une variété d'espaces de vie et de coworking : notamment un restaurant, un bar, un espace de travail et un espace événementiel. Ces lieux de convivialité, ainsi que le rooftop de 190 m², seront ouverts au public.

Né à Amsterdam en 2016, Zoku s'est étendu à l'international à Copenhague et Vienne en 2021. Conçu comme une destination hybride maison-bureau avec des services hôteliers, Zoku constitue un lieu unique pour vivre, travailler et sociabiliser au sein des principaux hubs européens. Que vous ayez besoin d'une chambre, d'une salle à manger, d'un bureau ou d'une salle de réunion, les espaces personnalisés peuvent changer de configuration et s'adapter à la demande, grâce à un mobilier modulaire et au design unique des Lofts. Zoku s'adresse à une clientèle professionnelle d'affaires qui recherche confort et efficacité pour le travail et les loisirs.

« Cette opération ouvre la voie d'un nouveau partenariat pour Covivio, avec une enseigne particulièrement innovante, Zoku, qui vient ainsi diversifier notre offre hôtelière parisienne. Zoku se distingue par son positionnement hybride entre l'hôtel et le bureau, concept totalement cohérent avec les ambitions de Stream Building qui mixe les usages et les espaces. A travers ce partenariat, nous continuons ainsi d'accompagner les enseignes hôtelières les plus dynamiques dans leur développement sur de nouveaux territoires, tout en contribuant à régénérer l'expérience clients en Europe. », précise Christophe Kullmann, Directeur Général de Covivio.

« Dès le début du concours Réinventer Paris, Zoku a été enthousiasmé par le projet Stream Building : sa mixité, son animation 24/7 et sa structure durable en bois correspondent parfaitement aux valeurs fondamentales de l'entreprise Zoku. Nous sommes ravis de nous associer à Covivio, un investisseur immobilier long terme qui place les utilisateurs au centre de ses préoccupations. Zoku travaille en étroite collaboration avec ses clients, vers qui se tournent toutes nos attentions. En particulier dans le monde d'aujourd'hui, où les connexions humaines sont limitées, il est primordial d'offrir des réponses de valeur et pertinentes pour nos hôtes. », déclare Marc Jongerius, Co-Fondateur et Directeur Général de Zoku.

Stream Building en bref