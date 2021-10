Covivio : Milan, Covivio développe le nouveau siège de Moncler

Moncler et Covivio annoncent la signature d'un accord de pré-location d'une durée de 15 ans pour un futur bâtiment qui accueillera le nouveau siège Moncler dès fin 2024. L'immeuble, situé dans le quartier d'affaires de Symbiosis développé par Covivio dans la zone sud de Milan, rassemblera sur 38 000 m² l'ensemble des collaborateurs de la marque Moncler basés à Milan et actuellement répartis sur trois sites différents.

Remo Ruffini, Président-directeur général de Moncler S.p.A. souligne : « Durant la pandémie, nous avons compris que l'on pouvait travailler depuis n'importe où, mais nous avons aussi compris que c'est lorsque nous sommes ensemble que nous faisons la différence et que nous déployons toute notre énergie. Nous voulons remodeler l'expérience de travail de nos employés grâce à un lieu où chacun puisse exprimer tout son potentiel, et où la créativité et la collaboration sont à l'honneur.

Nous continuerons à être attentifs et à soutenir les attentes de nos employés en proposant un cadre de travail flexible, mais au-delà mon rêve est de créer une destination où l'énergie, le bien-être et le respect de l'environnement sont au cœur de tout. Un lieu où chacun aura plaisir à y être. »

« Ce partenariat avec Moncler, groupe italien guidé par la recherche constante de l'excellence, confirme la formidable attractivité de Symbiosis, qui a déjà séduit de nombreux grands comptes[1] : à ce jour, sur les 126 000 m² que compte le site, plus de 100 000 m² ont déjà été livrés ou sont en développement, et commercialisés avec succès à 96%. Ce nouvel accord confirme la tendance positive du marché milanais des bureaux, qui a fait preuve d'une grande résilience face à la récente crise, et dont la dynamique sera encore renforcée avec l'important projet de régénération de Scalo di Porta Romana », déclare Alexei Dal Pastro, CEO Italie de Covivio.

« Le siège de Moncler est notre dernière contribution au quartier d'affaires Symbiosis situé dans le sud de Milan, une zone urbaine en pleine mutation », déclare l'architecte Antonio Citterio, cofondateur d'Antonio Citterio Patricia Viel (ACPV). « Ce que nous concevons ici est un campus d'entreprise où les espaces sont façonnés pour permettre l'innovation et la collaboration entre les personnes.»

L'emprise foncière située au sein de la zone urbaine de Symbiosis à Milan permettra à Moncler d'y déployer un concept de siège social adapté aux besoins et à la vision de l'entreprise, en mettant l'accent sur l'expérience, le bien-être et le développement durable.

Les aménagements répondront aux évolutions des modes de travail, s'adapteront aux nouveaux besoins des employés à l'échelle individuelle et collective, et ce en passant d'espaces traditionnels à des environnements hybrides et collaboratifs. Les espaces intérieurs seront conçus pour accueillir tous types d'usages et de métiers, et proposeront de vastes espaces communs pour faciliter la socialisation et la créativité. La logique d'ouverture sera de mise et le mobilier inspiré d'une atmosphère familiale pour proposer une expérience plus proche du confort de la maison, que du bureau.

Le bâtiment, pensé par le studio international d'architecture et de design intérieur Antonio Citterio Patricia Viel, intégrera les meilleurs standards de développement durable et de bien-être. Il visera les certifications WELL et LEED, avec une attention particulière portée à la qualité de l'air intérieur, au confort thermique, à la lumière naturelle, avec le recours à des matériaux naturels et recyclables à faible impact environnemental, ainsi que des équipements à haute efficacité énergétique pour limiter les consommations et donc les émissions.

"Pour atteindre un haut niveau de performance environnementale, nous avons conçu un campus avec des systèmes de construction unique, contribuant à sa thermo-efficacité et réduisant sa consommation d'énergie", explique l'architecte Patricia Viel, cofondatrice d'ACPV. "En plus d'installer des panneaux photovoltaïques sur le toit, nous avons repris les éléments d'origine du site, par exemple la cheminée industrielle, et les avons réaménagés avec des solutions innovantes et durables."

La cheminée présente sur le site, symbole de son passé industriel, a été restaurée et remise en fonction dans un but écologique : améliorer les performances thermiques du bâtiment en introduisant de l'air extérieur dans une "serre bioclimatique" enserrant l'immeuble. Le réservoir de surpression situé à côté du bâtiment sera lui aussi transformé afin de recueillir l'eau de pluie pour l'irrigation du jardin intérieur.

[1] Fastweb, Boehringer Ingelheim, LVMH Italy, SNAM, plusieurs sociétés du groupe Mars.