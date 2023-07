Résolution « Say on Climate »

Dans un environnement immobilier impacté par la hausse des taux d'intérêt et un marché de l'investissement ralenti, Covivio s'adapte rapidement. Les 350 M€ de nouveaux accords de cessions et le paiement du dividende en actions confortent la solidité du bilan. Dans le même temps, la forte croissance de nos revenus de +7,6% à périmètre constant nous permet de relever notre perspective de résultat net récurrent 2023.

Dans ce contexte, l'activité locative de Covivio est demeurée dynamique, bénéficiant de sa stratégie axée sur la centralité, les bureaux neufs ou rénovés et la culture-clients, et adaptant sa stratégie dans les localisations les moins centrales. Les commercialisations ou renouvellements de baux ont totalisé 68 750 m² sur six mois. Le groupe a ainsi enregistré 44 600 m² de nouvelles commercialisations, auxquelles s'ajoutent 24 150 m² de renouvellements.

Enfin, dans les 6 plus grandes villes allemandes, la demande placée baisse de -35% à 1,1 million de m², le taux de vacance progresse de +0,5 pt à 6% (mais reste faible à Berlin, Hambourg et Cologne, à 3,9%). Les loyers prime poursuivent leur progression, en hausse annuelle de +11%, dont +5% à Berlin (540€/m²/an).

Ces mêmes tendances sont également observables à Milan et dans les principales villes allemandes. A Milan, après une année 2022 record, la demande placée recule de -20% à 202 000 m². Le taux de vacance moyen ressort à 10,8% mais reste limité dans le centre-ville (5,1%). Les loyers prime gagnent +4% sur un an, à 700 €/m²/an.

Après deux solides années en 2021 et 2022, la demande placée marque le pas en moyenne en Europe. En Île- de-France, elle recule de -22% à 816 200 m² sur le premier semestre 2023. Cette demande reste largement orientée sur les zones les plus centrales, Paris intra-muros représentant près de 44% de la demande. Si l'offre immédiate augmente de +10% sur un an à 4,5 millions de m² (taux de vacance de 8%), elle recule de -21% sur la même période à Paris QCA, pour un taux de vacance en baisse, sous 2,5%. Cette polarisation accentuée profite toujours aux loyers prime, en hausse de +9% sur un an et franchissant pour la première fois la barre des 1 000 €/m²/an. Les mesures d'accompagnement sont en légère hausse, à 24,6% en moyenne, avec de fortes disparités entre Paris QCA à 16% et La Défense à 34%.

RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2023

En Italie, la dynamique est restée très favorable et le taux d'occupation se maintient au-dessus de 98%.

A la suite de ces succès locatifs, le taux d'occupation, impacté au 1er trimestre par deux livraisons d'actifs et un départ, rebondit au second trimestre de +90pb, à 93,1% à fin juin. La croissance à périmètre constant ressort en hausse de +5,3%, principalement soutenue par l'indexation (pour 5,2 pts).

Résidentiel allemand : accélération de la croissance locative

Des loyers de marché en augmentation continue

Le déficit structurel de logements ne cesse de s'accentuer en Allemagne (notamment à Berlin), face à la forte immigration et à la réduction de l'offre, et devrait dépasser les 700 000 unités ces prochaines années.

Ainsi, la pression s'intensifie sur les loyers de marché, qui continuent de progresser, de +7,6%2 sur six mois et de +15,6% sur un an pour les immeubles existants à Berlin (à environ 12,8 €/m²/mois au 30 juin 2023). En outre, les derniers indices d'indexation publiés en Allemagne (Mietspiegel) progressent fortement, de +6% à Dresde, +21% à Munich et +5,4% à Berlin (qui devrait bénéficier d'une seconde actualisation de l'indice en 2024).

Accélération de la croissance à périmètre constant

Dans ce contexte, le patrimoine de qualité et majoritairement berlinois affiche de très solides performances, bénéficiant d'un taux d'occupation de 99,1%. La croissance des loyers à périmètre constant accélère au premier semestre, à +3,8% (vs +3,1% en 2022), soutenue par l'indexation (1,8pt), les travaux de modernisation (1,1pt), et la réversion (1,1pt). Les relocations ont ainsi été réalisées en hausse de +20%, dont +27% à Berlin.

Hôtellerie : en forte croissance au 1er semestre

Forte augmentation des prix moyens et retour de l'occupation aux niveaux de 2019

Les performances hôtelières du premier semestre 2023 poursuivent leur croissance, portées par de fortes hausses des prix moyens, mais également depuis le mois de mai par le retour à des taux d'occupation proches ou au-dessus de leurs niveaux de 2019 (-1,9 pt en Europe et +1,2 pt en France). La clientèle domestique, déjà très présente, a progressé, tandis que la clientèle internationale est également de retour. Toutes les gammes du marché hôtelier en tirent parti, de l'économique au haut de gamme.

Les RevPAR s'inscrivent ainsi en croissance de +12,7% en moyenne en Europe, et de +20% sur le seul mois de mai. Les principaux marchés de Covivio ont largement dépassé leurs performances de 2019 : Italie (+43% au mois de mai), France (+29%) et Royaume-Uni (+17%). L'Allemagne, longtemps en retard et plus exposée à la clientèle d'affaires, affiche également des performances en nette progression au mois de mai (+14%).

Les perspectives à moyen terme restent favorables et ont même été revues en hausse par Oxford Economics entre janvier et juin 2023 (perspectives de nuitées hôtelières), de respectivement +10% et +20% en France et en Italie. A court terme, l'été s'annonce prometteur, avec des performances attendues en hausse par rapport à 2022, portées par les pays d'Europe du Sud.

2 Source : Immoscout24

