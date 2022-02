Covivio : Wellio Duomo commercialisé à 90%

Covivio annonce que trois mois avant son ouverture, Wellio Duomo, second site milanais et neuvième site en Europe de son réseau de pro-working, Wellio, est déjà sécurisé à 90% avec quatre des cinq étages de l'immeuble qui ont été commercialisés.



Parmi les principales entreprises que Wellio Duomo accueillera au sein de ses espaces de travail flexibles figurent E.ON, l'un des principaux opérateurs internationaux de l'énergie en Italie, et Iziwork, startup franco-italienne spécialisée dans les technologies de recrutement.



En cours de redéveloppement, le bâtiment qui accueillera Wellio Duomo propose une surface de 5.000 m2. Il comprendra 500 postes de travail flexibles et personnalisables, cinq salles de réunion avec espaces communs, un espace bar et un rooftop avec vue sur le Duomo.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.