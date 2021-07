Covivio : acquiert un portefeuille de 552 logements à Berlin pour 130 M

Covivio annonce l'acquisition d'un portefeuille résidentiel à Berlin, pour un montant d'environ 130 M€. Situés dans des quartiers très attractifs, les 19 actifs acquis représentent une surface totale de 41 500 m² et bénéficieront d'un programme de travaux et d'asset management pour en améliorer la qualité et la performance environnementale. Avec cette opération, Covivio poursuit sa stratégie d'investissement en Allemagne, développe son portefeuille résidentiel, et entend continuer à bénéficier de la dynamique positive de ce marché.

Les immeubles acquis sont situés à proximité d'actifs existants de Covivio, dans les quartiers urbains les plus recherchés tels que Mitte et Charlottenburg, ainsi que dans les zones fortement végétalisées et en devenir, telles que Spandau. La plupart de ces actifs, représentatifs de l'architecture historique berlinoise, peuvent faire l'objet d'extensions avec la possibilité de construire de nouveaux logements, et sont déjà gérés en copropriété. La transaction, conclue à la fin du mois de juin et pour laquelle Covivio était accompagné par HPBA Berlin, affiche un rendement de 3,5 %.

Le loyer moyen pour la partie logement du portefeuille est actuellement de 8,40 €/m², bien en dessous des loyers de marché. Grâce à sa politique active d'asset management et à ses programmes de travaux orientés vers le développement durable, Covivio entend améliorer la qualité, le confort et l'attractivité de ces logements.

Daniel Frey, CEO Allemagne de Covivio, déclare : « La stratégie d'investissement de Covivio se concentre sur des localisations centrales, qui allient espaces de vie et de travail, avec une parfaite connexion aux transports publics. Ces choix d'investissements se révèlent également pertinents pour atteindre nos objectifs de durabilité et d'efficacité environnementale. Enfin, cette stratégie est également créatrice de valeur car ces quartiers sont ceux où les habitants et les entreprises veulent être et se développer. »

Covivio est le premier grand propriétaire en Allemagne à faire certifier l'ensemble de son parc immobilier, soit plus de 40 000 logements, selon la norme HQE. L'entreprise obtient régulièrement les meilleures notes dans les enquêtes de satisfaction menées auprès des locataires, y compris dans l'enquête annuelle du « Fairest Landlord ».