Covivio acquiert un portefeuille de 552 logements à Berlin pour 130 millions d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société d'investissement immobilier cotée Covivio a annoncé lundi avoir acquis un portefeuille de 552 logements à Berlin, pour un montant d'environ 130 millions d'euros.

"Situés dans des quartiers très attractifs, les 19 actifs acquis représentent une surface totale de 41.500 m2 et bénéficieront d'un programme de travaux et d'asset management pour en améliorer la qualité et la performance environnementale", a indiqué la société dans un communiqué.

Les immeubles acquis sont situés à proximité d'actifs existants de Covivio, dans les quartiers urbains les plus recherchés tels que Mitte et Charlottenburg, a précisé la société d'investissement immobilier.

"La transaction, conclue à la fin du mois de juin et pour laquelle Covivio était accompagné par HPBA Berlin, affiche un rendement de 3,5%", précise son communiqué.

