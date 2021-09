Covivio : annonce l'ouverture d'un nouvel espace Wellio à Milan

Wellio Duomo, deuxième espace milanais et neuvième site en Europe du réseau d'espaces flexibles développé par Covivio, ouvrira en avril 2022 dans un immeuble historique propriété du groupe, situé à quelques pas du Duomo.

Cette nouvelle ouverture fait suite au succès rencontré par le premier espace Wellio ouvert à Milan en août 2020. Situé Via Dante, il accueille aujourd'hui des clients de premier plan tels que Lavazza, Panta Ray, Fifty Finance et Wellington Management.

En cours de rénovation, avec un projet architectural conçu par Onsitestudio, l'immeuble qui accueillera ce nouvel espace offre une surface d'environ 5 000 m². Wellio Duomo proposera 500 postes de travail personnalisables avec des ambiances différentes par étage et une grande flexibilité de dimensionnement allant du bureau privatif au plateau complet en mode ouvert. Les occupants pourront profiter des salles de réunion, des espaces communs, d'un espace bar avec terrasse au troisième étage, ainsi que de 800 m² d'espaces lounge extérieurs, dont un rooftop de 500 m² avec vue sur le Duomo et les toits en brique du centre historique de Milan. L'immeuble vise les certifications Leed Gold, Well Gold et Wiredscore.

A l'image du réseau Wellio, ce nouveau site proposera un univers unique, inspiré par l'architecture du centre-ville, en mettant en exergue le cuivre, la brique et le Silipol, matériau emblématique qui recouvre notamment les murs du métro milanais. Le projet de design intérieur, signé DWA Design Studio, fait ainsi écho aux monuments historiques du cœur de ville que l'on peut admirer depuis tous les points de vue de Wellio Duomo : le rooftop et les terrasses, les grandes ouvertures de l'escalier central, et chaque fenêtre de l'immeuble.

« Wellio Duomo s'inscrit dans la continuité du succès du site Via Dante, qui démontre la pertinence de notre concept. Celui-ci répond pleinement aux besoins actuels de nos clients qui recherchent de la flexibilité avant tout, mais aussi des services, de la technologie et un écosystème business. Wellio offre ainsi la possibilité de travailler dans un environnement sécurisé et confortable, avec des espaces totalement équipés et serviciels, tout en facilitant les rencontres entre les entreprises résidentes », déclare Alexei Dal Pastro, Directeur Général Italie Covivio.

Les services premium proposés aux occupants de Wellio Duomo seront assurés par les partenaires privilégiés déjà présents sur le site de Wellio Dante : Foorban, la première plateforme food-tech qui révolutionne la restauration d'entreprise avec un format inédit de « cantine d'entreprise » ; TopLife Concierge, leader en Italie pour les services de réception et de conciergerie ; Sofia Locks, PropTech fournissant des solutions de contrôle d'accès intelligent permettant aux clients d'ouvrir les portes du site avec leur smartphone.