Covivio : cession d'un immeuble de bureaux à Milan

Covivio annonce avoir signé un accord ferme pour la cession d'un immeuble de bureaux multi-locataires à Aermont Capital. Cet ensemble, d'une surface brute de 28.000 m2, est situé à Milan et fait partie du portefeuille 'manage to core'.



Ainsi avec cette cession, réalisée à un montant en ligne avec la dernière valeur d'expertise et qui devrait se conclure en décembre, Covivio continue à rationaliser son patrimoine et à réduire ses enjeux de commercialisation.



Le groupe poursuit également sa politique active de rotation d'actifs, en vendant des bureaux non core ou arrivés à maturité, tout en réinvestissant dans de nouveaux développements tels que les sièges de L'Oréal et Moncler à Milan, ou encore des redéveloppements dans le QCA de la ville.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.