Covivio : commercialise les 4 500 m² de son nouveau site parisien Wellio Gobelins pour 58 mois

07-10-2020

Covivio annonce la signature d'un contrat de prestations de services de 58 mois portant sur la totalité de son nouveau site d'espaces flexibles et de services, Wellio Gobelins, avec une structure publique. Les 4 500 m² de cet immeuble en cours de restructuration sont ainsi intégralement commercialisés 6 mois avant sa livraison.

Situé au 40 boulevard du Port-Royal dans le 5e arrondissement de Paris, cet immeuble acquis par Covivio en 2006 et anciennement occupé par Orange, est en pleine restructuration et ouvrira ses portes en mars 2021. A deux pas de la manufacture des Gobelins et du jardin du Luxembourg, cette adresse accueillera la 7e implantation de Wellio, offre de bureaux flexibles avec services développée par Covivio.

Séduit par la localisation, l'esprit des lieux et la flexibilité offerte, le futur occupant a fait le choix de Wellio Gobelins afin de regrouper ses effectifs sur un seul site avant leur installation dans leur nouveau siège prévue en 2025. Les 4 500 m² de l'immeuble seront ainsi occupés dans le cadre d'un contrat de prestations de services d'une durée de 58 mois.

Pour ce projet unique et atypique, Covivio a partagé son savoir-faire en matière de codes et usages des nouveaux espaces de travail, en organisant plusieurs ateliers de design thinking avec le management et les équipes du futur locataire. Cette approche collaborative, qui a porté sur l'expression de la culture d'entreprise, l'aménagement des espaces et la programmation servicielle, a permis une personnalisation complète du projet. L'offre de services a aussi été conçue avec le futur occupant du site en capitalisant sur les fondamentaux et les partenariats Covivio : équipe services et accueil dédiée, 2 bars (accueil et rooftop), cours de sport (yoga/pilates), séances bien-être (sophrologie, ostéopathe…), programmation culturelle (expositions temporaires, Ateliers, concerts), potager collaboratif, panier bio, frigo connecté le BonBocal, bibliothèque partagée… Le tout dans une équation économique maitrisée avec un contrat de prestations de services tout inclus.

Avec ce mouvement, le nouveau partenaire de Covivio entend aussi acculturer ses équipes aux nouveaux modes de travail, notamment par des espaces répondant parfaitement aux besoins de collaboration, d'échanges et de connexion présentielle ou digitale.

Le concept décoration imaginé par l'agence Cocorico est inspiré de l'univers de deux institutions voisines : il associe l'artisanat séculaire de la Manufacture des Gobelins à la culture visuelle originale de l'Ecole de l'image des Gobelins. Les occupants travailleront ainsi entourés de tapisseries géantes, fresque vidéo, murs animés et immersifs, studio photo… Wellio Gobelins offre aussi des espaces exceptionnels comme 120 m² de terrasses et patios, ainsi qu'un rooftop de 490 m² avec vue panoramique sur Paris.

« La flexibilité est aujourd'hui clé pour des entreprises qui cherchent à la fois de la souplesse mais aussi une approche sur-mesure pour faire de leurs espaces de travail, une véritable plateforme sociale et collaborative. La complémentarité de nos offres et de nos savoir-faire permet de coconstruire avec nos clients des solutions personnalisées et fait de Covivio un partenaire unique pour répondre à ces besoins qui évoluent. La commercialisation de Wellio Gobelins dans le contexte que nous connaissons et 6 mois avant sa livraison est un parfait exemple de la pertinence de notre approche », commente Olivier Estève, Directeur Général Délégué de Covivio.