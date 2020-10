Covivio : confirme son objectif de résultat EPRA après le recul ses revenus sur 9 mois

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société d'investissement immobilier cotée Covivio a confirmé jeudi son objectif de résultat "EPRA" (European Public Real Estate Association) pour l'exercice 2020, après un recul de 9,1% de ses revenus part du groupe à fin septembre "en raison de la baisse des revenus en hôtellerie" provoquée par la crise du coronavirus.

Pour l'exercice en cours, l'entreprise a confirmé son objectif de résultat "EPRA" de 380 millions d'euros, soit 4,15 euros par action, annoncé en juillet.

Les revenus en part du groupe pour les neuf premiers mois de l'année sont ressortis à 464 millions d'euros, contre 511 millions d'euros à la même période de 2019. A périmètre constant, la baisse s'établit à 8,3%.

Dans l'hôtellerie, où les revenus ont chuté de 52% à périmètre constant, "97% des hôtels de Covivio sont désormais ouverts, mais les restrictions continuent de peser sur les taux d'occupation", a expliqué le groupe dans un communiqué.

La somme des activités bureaux et logements est en revanche demeurée dynamique, avec une croissance de 1,5% à périmètre constant à fin septembre sur un an, à 410 millions d'euros, contre des revenus de 402 millions d'euros un an plus tôt.

"Après un fort attentisme au second trimestre, l'activité locative sur les marchés de bureaux commence à reprendre lentement au troisième trimestre, notamment en Ile-de-France où la demande placée s'établit à 246.200 mètres carrés, en hausse de 23% par rapport au deuxième trimestre", a commenté le groupe.

"En résidentiel allemand, la dynamique des loyers reste bonne avec 2,8% de croissance à périmètre constant" sur neuf mois, a par ailleurs précisé Covivio.

