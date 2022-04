Covivio : croissance de 7% des revenus trimestriels

Covivio revendique une croissance de 7% de ses revenus à fin mars, à périmètre constant, tirée par une augmentation de 51% pour les hôtels grâce à la reprise des revenus variables, ainsi qu'un taux d'occupation de 95,2% contre 95,0% fin 2021.



La foncière dispose d'un patrimoine de 26,7 milliards d'euros (17,7 milliards en part du groupe) d'actifs en Europe, dont 57% de bureaux en France, Italie et Allemagne, 28% de résidentiel en Allemagne et 15% d'hôtels.



Par ailleurs, Covivio indique que son assemblée générale a approuvé jeudi l'ensemble des résolutions, dont la distribution le 27 avril d'un dividende en numéraire de 3,75 euros par action, en hausse de 4,2% et offrant un rendement de 5,1%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.