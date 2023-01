Le groupe immobilier Covivio fait part de la disparition, jeudi matin, de Jean Laurent, son président d'honneur. Pour rappel, Jean Laurent avait pris la présidence de l'ancienne Foncière des Régions en 2010.



Saluant sa mémoire, la direction du groupe souligne qu'il 'a fortement contribué à faire de Covivio un leader européen dans le secteur immobilier, et une entreprise à l'avant-garde sur les enjeux environnementaux et sociétaux'.



