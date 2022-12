Covivio : donne la priorité à la solidité de son bilan

Covivio organise aujourd’hui sa réunion investisseurs (Capital Markets Day) à Berlin. Dans un environnement impacté par l’inflation et la hausse des taux d’intérêt, le groupe immobilier ajuste sa stratégie en priorisant la solidité de son bilan.Le groupe se fixe ainsi un objectif de 1,5 milliard d'euros de cessions d'ici fin 2024, dont 154 millions d'euros d'accords déjà signés ces dernières semaines. Depuis le début d'année, le total des nouveaux accords de cessions s'établit ainsi à 441 millions d'euros. A ces annonces s'ajoutent 300 millions d'euros en cours de discussions.En bureaux, Covivio a décidé de suspendre deux projets de développement dont la construction n'a pas encore démarré, en France et à Milan, pour 114 millions d'euros de coût de revient. En ajoutant les 394 millions d'euros d'actifs livrés depuis juin, le pipeline engagé s'élève désormais à 2 milliards d'euros de coût de revient total, pour 200 millions d'euros d'investissement restant à décaisser en moyenne par an d'ici à 2026.Dans le résidentiel allemand, le groupe adapte sa stratégie en favorisant les opérations de promotion, permettant de limiter les besoins de financement tout en conservant la création de valeur sous forme de marge de promotion. Le poids des opérations de promotion passe ainsi de 35% à 65% du pipeline, réduisant les besoins de financement de -30 millions d'euros en 2023 et de -100 millions d'euros d'ici 2025.Covivio continue également d'investir dans l'amélioration de son patrimoine en exploitation pour, en particulier, réduire son empreinte carbone. Le groupe immobilier s'est donné pour ambition de réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Cette ambition, qui dépasse les objectifs réglementaires, s'accompagne d'un plan d'investissement estimé à environ 30 millions d'euros par an d'ici à 2030, dont une grande partie rentre déjà dans les plans annuels de travaux des immeubles.Dans le cadre de la campagne d'expertise externe du patrimoine pour le second semestre 2022, le groupe immobilier a reçu des retours préliminaires faisant ressortir une baisse des valeurs d'actifs, entre -2% et -3%. Sur la base de ces données provisoires, la variation à périmètre constant du patrimoine s'établirait entre -1% et 0% pour l'ensemble de l'exercice 2022.