Covivio : et ses partenaires investissent 180 mlns d'euros dans des terrains à Milan

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société d'investissement immobilier cotée Covivio a annoncé mercredi avoir remporté l'appel d'offres pour l'achat des terrains de la gare ferroviaire de Porta Romana à Milan, dans le cadre d'un groupement formé avec Coima SGR et Prada.

"L'acquisition de ce terrain, représentant un investissement de 180 millions d'euros, sera réalisée par le biais du fonds d'investissement immobilier Porta Romana, géré par Coima SGR et composé de Covivio, Prada et le fonds Coima ESG City Impact", a indiqué Covivio dans un communiqué.

Covivio a ajouté que ce site désaffecté bénéficierait d'une "importante opération de régénération urbaine", qui donnera lieu à de premières livraisons en 2025 ou en 2026. Le site doit notamment accueillir le village olympique des jeux d'hiver en 2026.

Coima SGR assurera le développement des immeubles de logements et du village olympique, qui sera ensuite transformé en logements étudiants avec une capacité d'environ 1.000 lits. De son côté, Covivio aura en charge la conception des espaces de bureaux et services. Enfin, Prada, déjà implanté sur cette zone, créera un bâtiment à usage de laboratoire et de bureau pour étendre ses activités.

November 11, 2020 02:20 ET (07:20 GMT)