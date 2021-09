Covivio finalise la commercialisation du bâtiment D de Symbiosis à Milan : 100% des bureaux pré-loués trois mois avant la livraison

Covivio annonce la signature deux nouveaux accords de pré-location avec le groupe Orsero, leader en Europe méditerranéenne dans l'importation et la distribution de fruits et légumes, ainsi qu'avec une entreprise industrielle italienne, pour 4 500 m². Covivio achève ainsi trois mois avant sa livraison, la commercialisation de cet immeuble de bureaux venant compléter le quartier d'affaires Symbiosis développé par le groupe.

Le bâtiment de 18 000 m² a déjà été choisi par d'importantes multinationales, telles que Boehringer Ingelheim, l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde, LVMH Italia, leader dans le secteur du luxe, ainsi que par plusieurs entreprises du groupe Mars - Royal Canin Italia et AniCura Italia.

« La pré-location totale du bâtiment D est une nouvelle preuve de la confiance que les entreprises italiennes et internationales accordent aux projets et à la vision de Covivio. Cela confirme également la très bonne performance du marché des bureaux prime à Milan, qui continue d'afficher une dynamique soutenue », a déclaré Alexei Dal Pastro, CEO Italie de Covivio.

Ces nouveaux accords, ainsi que les discussions avancées pour la pré-location d'autres bâtiments en cours de développement sur le quartier, confirment l'attractivité de Symbiosis. Son statut d'élément clé dans la transformation de toute la zone Sud de Milan, sera encore renforcée par la future opération de régénération urbaine de Scalo di Porta Romana.

Depuis l'installation du siège de Fastweb en 2018, Symbiosis a enregistré un intérêt croissant et s'est imposé comme une destination pour les entreprises de premier plan. En mai dernier, Snam et Covivio ont signé un accord de vente pour un nouveau bâtiment de 19 000 m² qui sera développé d'ici 2024 au sein du quartier d'affaires milanais.

A ce jour, 95% des différents immeubles Symbiosis livrés ou à livrer d'ici la fin de l'année, sont loués. Dans le même temps, les loyers moyens du site ont augmenté de 30% depuis le démarrage du projet Symbiosis.

Conçu par le studio international d'architecture et de design intérieur Antonio Citterio Patricia Viel (ACPV), le bâtiment D se compose de deux volumes d'une surface totale de plus de 18 000 m². Il redéfinit le concept de lieu de travail, en intégrant de nouvelles fonctions et en diversifiant la façon dont les futurs occupants utiliseront l'espace. Les bureaux ont ainsi été conçus comme des espaces flexibles permettant un accès simplifié aux solutions digitales et proposeront des espaces de travail en « mode projets », ainsi que des espaces communs pour améliorer la créativité et la productivité des équipes. Le bâtiment D disposera également d'un restaurant et d'un auditorium polyvalent d'environ 600 m². Il sera également certifié LEED Core & Shell score Platinum et vise la certification WELL Core score minimum Bronze. Il sera également l'un des premiers bâtiments à obtenir la certification WELL Health Safety, qui garantit aux occupants la mise en pratique des plus strictes mesures sanitaires.