Covivio : finalise la commercialisation du bâtiment D de Symbiosis à Milan

Covivio a annoncé la signature deux nouveaux accords de pré-location avec le groupe Orsero, leader en Europe méditerranéenne dans l’importation et la distribution de fruits et légumes, ainsi qu’avec une entreprise industrielle italienne, pour 4 500 mètres carrés. Le groupe immobilier achève ainsi trois mois avant sa livraison, la commercialisation de cet immeuble de bureaux venant compléter le quartier d’affaires Symbiosis développé par le groupe.



Le bâtiment de 18 000 mètres carrés a déjà été choisi par d'importantes multinationales, telles que Boehringer Ingelheim, l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde, LVMH Italia, leader dans le secteur du luxe, ainsi que par plusieurs entreprises du groupe Mars - Royal Canin Italia et AniCura Italia.



" Ces nouveaux accords, ainsi que les discussions avancées pour la pré-location d'autres bâtiments en cours de développement sur le quartier, confirment l'attractivité de Symbiosis. Son statut d'élément clé dans la transformation de toute la zone Sud de Milan, sera encore renforcée par la future opération de régénération urbaine de Scalo di Porta Romana ", a souligné Covivio.