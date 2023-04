Covivio : hausse de 11,1% des revenus pdg au 1er trimestre

Covivio annonce que ses revenus au titre du 1er trimestre, fin mars, s'élèvent à 154 ME part du groupe, en hausse de +11,1% à périmètre constant.



Les revenus bénéficient du rebond des revenus variables en hôtellerie (contribution de 4,8 points), de l'accélération de l'indexation (3,8 points) et de l'asset management (2,6 points).



Au total, le taux d'occupation du patrimoine s'établit à 95,2%, pour une durée moyenne ferme des baux de 6,9 ans.



La société précise qu'elle proposera au vote de l'Assemblée Générale du 20 avril 2023 le maintien de son dividende à 3,75E par action, représentant un taux de distribution de 82%.



Covivio indique détenir un patrimoine de 26,1 MdsE (17,4 MdE part du groupe) d'actifs en Europe, dont 55% de bureaux, 30% de résidentiel et 15% d'hôtels.



Enfin, Covivio assure être ' en bonne voie ' pour atteindre son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre 2030 avec une performance de -25% vs 2010.





