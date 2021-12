Covivio identifie 145 mlns d'euros de revenus additionnels dans ses relais de croissance

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société d'investissement immobilier cotée Covivio a annoncé lundi avoir identifié un total de 145 millions d'euros de revenus annuels additionnels et de 2,5 milliards d'euros de potentiel de création de valeur dans ses relais de croissance.

L'entreprise, qui a fourni ces indications en amont d'une journée dédiée aux investisseurs, n'a pas communiqué l'échéance à laquelle ces opportunités se matérialiseront.

Covivio compte notamment, dans l'immobilier de bureau, poursuivre "le pipeline de développement" avec une création de valeur attendue à 1 milliard d'euros. La transformation de bureaux obsolètes en logements devrait générer 10 à 15 millions d'euros de revenus supplémentaires par an en rythme de croisière.

Dans le résidentiel en Allemagne, le groupe compte poursuivre des acquisitions ciblées et "extraire le potentiel de croissance de valeur", estimé par la société à 1,3 milliard d'euros, "en tenant compte des dernières références de marché et des prix des ventes unitaires". Covivio entend également accroître les revenus via le potentiel de réversion et les marges de promotion.

Dans l'activité hôtelière, la société considère que la baisse des revenus, de plus de 70 millions d'euros par rapport à 2019, représente "autant de potentiel de croissance pour les années qui viennent".

December 13, 2021 03:06 ET (08:06 GMT)