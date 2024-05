Covivio : l'option du paiement du dividende en actions plébiscitée

Le 13 mai 2024 à 15:29 Partager

Double actualité pour Covivio : le paiement du dividende en actions a remporté un vif succès et S&P Global a confirmé sa notation. En Bourse, l’action de la foncière française gagne 0,25% à 48,50 euros. Lors de sa revue annuelle, S&P Global a confirmé la notation financière de Covivio à BBB+, associée à une perspective stable.



" Cette confirmation vient reconnaitre la solidité du profil opérationnel et financier de la société ", explique le groupe français. L'agence de notation souligne la bonne tenue du profil opérationnel, diversifié et porté par la dynamique locative. S'agissant du profil financier, elle " salue la solidité du bilan, avec près de 5 années de maturité moyenne de la dette, et 2,4 milliards d'euros de liquidités disponibles, venant couvrir les échéances de dettes des deux prochaines années ".



Covivio rappelle que la croissance des revenus à périmètre constant s'est établie à 7,1% à fin mars 2024, le taux d'occupation a progressé de 0,4 point, à 97,1%, et la maturité la maturité moyenne ferme des baux atteint 6,7 ans.



Par ailleurs, l'assemblée générale mixte des actionnaires de Covivio avait approuvé le montant du dividende au titre de 2023 à 3,30 euros par action, ainsi que la possibilité pour chaque actionnaire d'opter pour le paiement du dividende en actions. A l'issue de la période de souscription, ouverte du 23 avril 2024 au 7 mai 2024 inclus, 77,50% du capital ont opté pour le paiement du dividende en action.



Cette opération vient renforcer encore davantage le bilan du groupe. En y ajoutant la récente opération de renforcement en hôtellerie, Covivio aura ainsi levé 532 millions d'euros de fonds propres depuis le début de l'année.