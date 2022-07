Covivio : labellisé par Deloitte pour sa gestion

Covivio annonce avoir reçu la labellisation Best Managed Companies, label initié par Deloitte France fin 2021 qui récompense l'excellence d'entreprises se distinguant par la qualité de leur gestion et par leurs performances.



Les entreprises sont évaluées sur la base de leur stratégie long terme, de leur management des talents et de leur capacité d'innovation, de leur politique RSE, ainsi que de leur gouvernance et de leur gestion financière.



'Par sa bonne gestion et ses performances, Covivio fait ainsi partie des 11 sociétés françaises récompensées cette année par le label Best Managed Companies et intègre la communauté des 1.200 entreprises les mieux gérées au monde', souligne la foncière.



