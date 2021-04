Covivio : Rapport Annuel de Performance Durable 20/04/2021 | 15:01 Envoyer par e-mail :

RAPPORT DE PERFORMANCE DURABLE É D I T I O N 2 0 2 0 DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE 2020 Déclaration de performance extra-financière consolidée Chaque année, le chapitre 2 du document d'enregistrement universel (DEU) de Covivio rend compte de la stratégie de développement durable de l'entreprise. Ce chapitre est constitutif de la Déclaration de Performance Extra-Financière (DPEF) du groupe Covivio pour l'année 2020 et présente toutes les informations requises par les articles L. 225-102-1, R. 225-104, R. 225-105, R. 225-105-1 et R. 223-105-2 du Code de commerce. Cette DPEF a été préparée avec l'appui des directions fonctionnelles et opérationnelles du groupe. Elle est partagée en Comité Exécutif puis en Conseil d'Administration, qui est particulièrement attentif aux enjeux sociaux et environnementaux liés à l'activité de la société et à la Raison d'Être de Covivio. Sauf précisions contraires, les données présentées dans la DPEF sont fournies à périmètre courant. Les périmètres et la méthodologie de reporting concernant les informations figurant dans ce chapitre sont présentés aux pages 140-147. Ce chapitre 2 détaille les objectifs et actions qui placent la stratégie bas-carbone de Covivio en cohérence avec l'objectif 2 °C issu de l'Accord de Paris de décembre 2015. Il présente en particulier les consommations d'énergie et les émissions de CO2 liées à l'usage des bâtiments et corrigées des conditions climatiques. Chaque année, Covivio présente un reporting précis des émissions de gaz à effet de serre par activité, en retraçant notamment les enjeux liés au climat, répondant ainsi aux dispositions de l'article 173 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte et à son décret du 29 décembre 2015. Covivio intègre les recommandations émises par le groupe d'experts sur le climat constituant la Task force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Depuis 2017, ce reporting s'inscrit dans la dynamique des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) définis par les Nations Unies. Il rassemble les informations sur la manière dont l'entreprise prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité, ainsi que l'analyse des conséquences de cette activité sur le changement climatique. Les risques financiers inhérents aux effets du changement climatique semblent limités à court terme. Néanmoins, depuis 2017, Covivio y consacre différents travaux d'évaluation spécifiques plus approfondis. Les actions d'ores et déjà conduites en coordination avec les grands comptes locataires, des associations et des initiatives de premier plan (IFPEB, Sekoya…) ou encore avec des organismes comme le CSTB ou MSCI visent à maîtriser ces risques. Conforme au cadre de la GRI Standards, à celui du SASB (1) ainsi qu'aux Best Practices Recommendations on Sustainability Reporting de l'EPRA 2017, le reporting fait l'objet de deux vérifications par un tiers indépendant (p. 156-160) : l'une au titre des Green Bonds émis en 2016 et 2019, la seconde portant sur les autres aspects traités par le chapitre 2. Ces informations sont également contenues dans le Rapport annuel de performance durable de Covivio. (www.covivio.eu/fr). UN REPORTING GLOBAL Depuis de nombreuses années Covivio publie différents types de documents, qui offrent une information complète et font l'objet d'une vérification par des tiers indépendants. À ces documents, accessibles sur le site Internet de Covivio (covivio.eu/fr) s'ajoutent notamment des communiqués de presse : publication des résultats trimestriels, informations ponctuelles, etc. (1) Sustainability Accounting Standards Board. SOMMAIRE 1 Une vision stratégique à long terme 13 Affirmer un rôle d'opérateur immobilier responsable 14 Promouvoir un modèle économique résilient 20 Une performance coconstruite avec les parties prenantes 24 Identifier les risques et saisir les opportunités 28 Développer la RSE au cœur du modèle d'affaires 30 Un plan d'action RSE européen et ambitieux 34 2 Bâtiment durable 41 Indicateurs clés de performance relatifs au bâtiment durable 42 Alignement avec les recommandations de la TCFD 44 Obsolescence des actifs/Valeur verte/Produits anticipant les évolutions sociétales 48 Maîtrise des dépenses d'exploitation (énergie, déchets, certifications) 57 Sûreté/Sécurité environnementale/Conformité réglementaire 67 Participer à la mise en œuvre de la finance durable 72 3 4 5 6 Accélérer la mutation des territoires 81 Indicateurs clés de performance sociétale (au 31 décembre 2020) 83 Intégration dans la ville durable 84 Supply chain responsable 96 Qualité de la relation avec les parties prenantes externes (clients, fournisseurs…) 100 Un capital humain européen créateur de valeur 105 Indicateurs clés de performance sociale (au 31/12/2020) 107 Santé, sécurité et bien-être au travail : une année marquée par la gestion de la crise sanitaire 108 Compétences/Attractivité/Diversité 110 Autres enjeux identifiés lors de la cartographie des risques RSE 118 :SJLTZ[JWSFSHJKTSI©JXZWQƿ©YMNVZJJYщQFYWFSXUFWJSHJ Une gouvernance efficace et adaptée à la stratégie de l'entreprise 124 L'éthique et la lutte contre la fraude et la corruption, fondements de la gouvernance de Covivio 131 Protection des données corporate/smart building 136 La performance RSE 139 Indicateurs environnementaux 140 Indicateurs sociaux 148 Tableau de concordance - obligations réglementaires 150 Index SASB - Real Estate Standard 152 Tableau de concordance matérialité Covivio et indicateurs GRI Standards 154 Vérification des informations sociales, environnementales et sociétales 156 Vérification du tiers indépendant - Green Bond 159 R A P P O R T A N N U E L D E P E R F O R M A N C E D U R A B L E 2020 01 LE DÉVELOPPEMENT DURABLE *3щ6:*16:*8щ)&9*8 • Livraison de DS Campus, 1er développement et 1er immeuble HQE de Covivio 2008 • Adoption du Code Afep-Medef comme référentiel en matière de gouvernement d'entreprise 03/08 • Lancement de la cartographie énergétique et environnementale du parc Loi Grenelle 1 2009 • Définition de la stratégie Développement durable • Lancement du dispositif Passerelle en lien avec Sciences Po. 12/07 • Signature des premières annexes environnementales aux baux tertiaires Loi Grenelle 2 2010 • Réalisation de la première ACV (analyses du cycle de vie) • Signature de la Charte de la Diversité • Premier Rapport développement durable en plus du chapitre RSE 31/12 • Nouvelle structure de Gouvernance avec Conseil d'Administration Décret annexe environnementale 2011 • Covivio sélectionnée pour la 1re fois dans l'indice FTSE4Good • Signature du Pacte Mondial • Signature de la Charte HQE Performance • Définition puis lancement de la politique Achats Responsables 24/04 • Le rapport DD 2011 atteint le niveau GRI B+ Décret sur la transparence RSE 2012 • 1re place ex-aequo au Baromètre Novéthic • Mise en ligne du 1er COP (communication on progress) sur le site du Pacte Mondial • Déploiement de la politique Achats Responsables Charte pour l'efficacité • Covivio sélectionné dans le DJSI et dans 4 indices Vigeo énergétique des bâtiments • Première ACV sur un développement Covivio Hotels : B&B « Porte des Lilas » tertiaires 2013 • Première ACV sur une rénovation en bureaux : opération « Steels » • Livraison du 1er hôtel vert (HQE) de Covivio : B&B « Porte des Lilas » • Signature de la Charte pour l'efficacité énergétique des bâtiments tertiaires • 7 premiers immeubles certifiés BREEAM In-Use 22/10 • Rédaction de 2 cahiers des charges Biodiversité Directive européenne 2014 • Covivio reçoit le prix France GBC « Parties Prenantes » sur la transparence RSE • Le rapport DD 2013 reçoit l'EPRA d'Or (idem chaque année depuis) 22/07 • Achats Responsables : publication du Livre Blanc et signature de la Charte Relations Loi de transition énergétique • Fournisseur responsables 12/12 Réalisation de l'étude « Bâtiment et culture » 2015 • Carré Suffren, premier site en exploitation obtenant le label BiodiverCity Accord de Paris • Covivio, seule foncière française membre de la « A list » du Carbon Disclosure Project • Saison 1 de l'étude à frais partagés consacrée à la valeur immatérielle avec Goodwill • Covivio reçoit le Trophée « Meilleure COP » du Global Compact France (entreprises • < 500) 2016 Émission du 1er Green Bond (500 M€) • Économie circulaire : travaux en lien avec la Sorbonne, première étude Cradle to Cradle • Trophée Cube 2020 (performances énergétiques - Carré Suffren) 19/07 • Mise en place du reporting Green bond Ordonnance 2017 • Cahier des charges GTB « ouvertes » • Rédaction du Plan de Mobilité 09/08 • Travaux sur la trajectoire carbone du groupe Décret sur la transparence RSE Cadre de la DPEF devient • Finalisation de la trajectoire 2 °C approuvée SBTi dès août. CDP : Note A obligatoire 2018 • Mise à jour des outils de la politique Achats Responsables : Charte, questionnaire… • Grand Prix de l'AG 2018 - « Grand Prix Spécial du Jury » pour le volet RSE • Réalisation d'une cartographie des risques RSE au niveau groupe • Grand Prix de la « Meilleure DPEF, volet environnemental »/PEE-Pollutec 2018 22/05 • Obtention de la certification HQE Exploitation sur 100 % du patrimoine Résidentiel Entrée en vigueur de la loi PACTE • Allemagne 23/07 2019 Covivio exprime sa Raison d'Être : Construire du bien-être et des liens durables Décret tertiaire • Notation Sollicitée : Covivio obtient la note maximale A1+/sector leader auprès de • Vigeo-Eiris Émission du 2e Green Bond (500 M€) • Début du déploiement de la supervision sur les actifs tertiaires en gestion directe 09/03 • Création de 2 outils de suivi de la trajectoire carbone + 1 cahier des charges ACV Rapport sur la taxonomie verte • européen de l'UE Réalisation d'une cartographie européenne des risques liés aux achats 10/04 • GRESB : Covivio obtient le statut Sector Leader Monde, dans la catégorie Patrimoine 2020 • diversifié Bureaux/Résidentiel - sociétés cotées. Arrêté méthode du décret tertiaire Organisation du Air Quality challenge européen, en partenariat avec EDF • Rédaction du cahier des charges tertiaire européen synthétisant des standards RSE • Covivio Résilience : Cartographie sur le parc bureau européen (France, Allemagne, Italie) • Anticipation de la mise en œuvre du décret tertiaire et de la taxonomie européenne 02 R A P P O R T A N N U E L D E P E R F O R M A N C E D U R A B L E 2020 ÉDITO DU DIRECTEUR GÉNÉRAL LA RSE, LEVIER DE RÉSILIENCE FACE À LA CRISE SANITAIRE ET ÉCONOMIQUE 2020 restera l'année d'une crise sanitaire internationale d'une ampleur inédite, avec des conséquences sociales et économiques considérables depuis plusieurs mois et pour une durée que personne ne peut déterminer. Il est encore trop tôt pour mesurer les changements que cette crise va induire dans nos modes de vie et dans nos métiers. Pour certains, ce choc n'est qu'un avant-goût de bouleversements plus importants que notre civilisation va rencontrer du fait du changement climatique. Même si ces deux chocs diffèrent, en pratique, ils ont des conséquences qui impactent simultanément et de façon imbriquée, l'économie, la société, l'environnement et la santé publique. Plaçant la santé et la sécurité de ses clients, salariés, fournisseurs, au centre de ses préoccupations, Covivio s'est attaché à déployer les meilleures pratiques en interne comme en externe dès le début de l'épidémie. Afin de sécuriser le lieu de travail de ses clients, Covivio a mis en place un protocole sanitaire rigoureux dans ses bureaux, complété par des audits, qui a donné lieu à l'obtention d'une certification développée avec le Bureau Veritas, dans le cadre du programme CARE de Covivio. En outre, face à l'urgence de la situation, Covivio a notamment mis à disposition plusieurs de ses hôtels pour servir d'hébergement d'urgence afin d'accueillir notamment les personnels soignants. Au sortir de la crise et dès la réouverture de ses hôtels en franchise, Covivio a, entre autres initiatives, offert aux soignants des hôpitaux de Metz, berceau historique de l'entreprise et région particulièrement frappée par la crise, près de 2 000 nuitées gratuites dans ses établissements. Cette crise sanitaire, rapidement devenue crise économique et sociale, a permis une nouvelle fois de confirmer la résilience du modèle de Covivio et la pertinence de notre politique RSE. Celle-ci s'est enrichie fin 2019 avec l'expression de notre raison d'être : « Construire du bien-être et des liens durables ». Le rôle de Covivio, en tant que développeur et propriétaire immobilier responsable, auprès de l'ensemble de ses parties prenantes y est consacré, ainsi qu'un certain nombre d'engagements et d'objectifs concrets exprimés dans une charte publiée sur le site Internet de la société. En 2020, Covivio a créé une Fondation d'entreprise destinée à fédérer l'ensemble de nos actions en faveur de l'égalité des chances et la préservation de l'environnement. En outre, afin de suivre les engagements associés à notre Raison d'être, les challenger et les renouveler, Covivio a également décidé de créer un Comité des Parties Prenantes, rassemblant clients, fournisseurs et partenaires, collectivités, urbanistes, sociologues… Chaque année, ce Comité rendra publiques les conclusions de ses travaux. Les pages qui suivent rendent compte des multiples travaux conduits par notre groupe en matière de développement durable au cours de l'année écoulée, couvrant bon nombre des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) de l'Organisation des Nations Unies à atteindre d'ici 2030 : construction bas carbone et basse consommation d'énergie, santé et sécurité, biodiversité, résilience, transition digitale, économie circulaire, finance verte, ancrage local et culture, éthique et transparence, nos actions couvrent avec cohérence les 360° du développement durable, et font progresser le groupe chaque année dans chacun de ces enjeux. Ces actions portent de façon concrète les valeurs de notre groupe et s'inscrivent au cœur de notre modèle d'affaire et de notre politique patrimoniale, qu'elles contribuent à faire évoluer. À fin 2020, 88 % de nos immeubles sont verts, c'est-à-dire certifiés HQE, BREEAM, LEED… avec des niveaux de performances encore en progression sur tous nos portefeuilles. Cette année, nous avons conduit plusieurs études autour du changement climatique et de la résilience, avec notamment une analyse des portefeuilles fondée sur les critères du GIEC, ainsi qu'une première cartographie centrée sur le portefeuille d'immeubles de bureaux que nous détenons en Europe, enrichissant ainsi notre reporting TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures). En 2020, nous nous sommes également dotés d'une cartographie des risques liés aux achats et de trois cahiers des charges européens : un concernant les standards RSE de nos immeubles, un autre sur les analyses de cycle de vie (ACV) de façon les rendre plus comparables d'un pays et d'un produit à l'autre, et un troisième consacré au BIM : des travaux qui structureront encore davantage les ambitions de nos projets et faciliteront l'atteinte de nos objectifs dans ces domaines. La participation à des initiatives autour du carbone et de l'économie circulaire, comme « le Hub des prescripteurs bas carbone » et Sekoya, ou encore l'organisation du Air Quality challenge l'échelle européenne, en partenariat avec notre partenaire EDF, sont quelques-uns des exemples montrant également des réalisations partagées avec nos parties prenantes. C'est la somme de ces actions et des résultats obtenus qui renforcent la solidité et la pertinence de notre politique développement durable. Celle-ci a été une nouvelle fois saluée cette année par les agences de notation extra-financières, avec des notes encore en hausse. Covivio obtient notamment le statut de Sector Leader Monde auprès du GRESB, au sein de la catégorie « Patrimoine diversifié Bureaux/Résidentiel - sociétés cotées » ; Vigeo-Eiris attribue Covivio la note maximale A1+ dans le cadre de sa notation sollicitée, arrivant ainsi au premier rang des opérateurs immobiliers et à la 5e place au monde, tous secteurs confondus. De même, les notations obtenues auprès de MSCI (AA), ISS-ESG (top 5 % monde), DJSI Europe et Monde (top 4 %), EcoVadis (top 1 % monde), ou encore la note A- attribuée par le CDP pour notre politique et nos résultats en matière de carbone, confortent Covivio parmi les références mondiales en termes de RSE. Au-delà de ces excellents résultats, nous devons faire face à de nouveaux challenges comme l'accélération du télétravail et le développement du recours au bureau partagé (flex/desk sharing) ou l'évolution de la demande en faveur de formules plus flexibles dans la location de bureaux. Notre réponse s'appuie notamment sur notre approche globale incluant notre offre de proworking Wellio, permettant de proposer des solutions adaptées et flexibles ces nouveaux défis. Ces derniers ne nous détourneront pas de nos préoccupations concernant la RSE, bien au contraire, puisqu'ils constituent une des clés de la réponse. Plus que jamais, la lutte contre le changement climatique, les transitions écologique et numérique ou encore la lutte contre les inégalités constituent des enjeux majeurs et structurants pour un acteur responsable comme Covivio. C'est dans ce contexte, fait d'incertitudes, de défis forts mais aussi de projets passionnants, que Covivio aborde la nouvelle décennie, en redoublant d'ardeur et d'ambitions. Cette décennie doit en effet impérativement être celle de l'avènement d'une économie circulaire et bas carbone, d'une ville durable et plus responsable, de territoires plus résilients et inclusifs. Covivio, par son activité, sa volonté et son histoire, est au cœur de ces transformations ! Christophe Kullmann Directeur Général R A P P O R T A N N U E L D E P E R F O R M A N C E D U R A B L E 2020 03 Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original document

