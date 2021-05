Covivio : vente d'un immeuble en construction à Milan

Covivio annonce la signature d'un accord avec Snam, principale entreprise italienne de transport de gaz naturel, pour la vente d'un immeuble actuellement en construction à Milan, immeuble qui accueillera, à sa livraison début 2024, le siège social de l'entreprise.



Le nouveau bâtiment sera situé dans le quartier de Symbiosis, projet de régénération urbaine innovant et durable, développé par Covivio, avec zéro émission locale produite et un fonctionnement quotidien misant principalement sur les énergies renouvelables.



L'immeuble proposera environ 19.000 m2 de surfaces et sera constitué de trois volumes principaux répartis sur 14 étages. Au-delà de bureaux flexibles, il comprendra divers espaces dédiés à l'interaction sociale.



