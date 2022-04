Covivio : nomme une Head of German Offices

A compter du 2 mai 2022, Covivio, acteur immobilier de référence en Europe avec un patrimoine de 27 milliards d'euros, accueillera Friederike Hoberg en qualité de Head of German Offices. Elle intègre à ce titre le Comité Exécutif du groupe.



Après avoir effectué une grande partie de sa carrière chez Commerz Real à la tête de la filiale France, Friederike Hoberg, 45 ans, diplômée de la Freie Universität de Berlin et de l'ESCP Business School, dirigera l'activité Bureaux de Covivio en Allemagne.



Basée à Berlin, elle sera en charge de la gestion d'actifs, du développement et de l'investissement pour l'activité bureau. Rattachée à Christophe Kullmann, Directeur Général de Covivio, Friederike Hoberg aura pour objectif de déployer en Allemagne la même stratégie créatrice de valeur déjà mise en oeuvre en France et en Italie.