Covivio : ouverture de l'Anantara Plaza Nice Hotel

Covivio annonce l'ouverture après travaux de l'Anantara Plaza Nice Hotel, établissement 'flagship' pour Minor Hotels, partenaire opérateur de la foncière, qui ouvre ainsi son premier Anantara en France.Cette opération 'témoigne de la capacité de Covivio de mener une politique active d'asset et de brand management sur son portefeuille hôtelier, situé au coeur des métropoles européennes les plus attractives', selon le groupe.Situé au coeur de Nice, à proximité de son aéroport et surplombant la Promenade des Anglais, l'Anantara Plaza Nice Hotel propose 151 chambres, dont 38 suites, ainsi que plusieurs espaces de restauration et un spa, une salle fitness et un espace séminaire.