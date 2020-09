Covivio : ouvre son premier site Wellio à Milan

29-09-2020

Covivio poursuit le déploiement de son réseau d'espaces de pro-working, Wellio, et ouvre son premier site italien au sein de Dante 7, immeuble récemment rénové et propriété du groupe, situé au cœur de la célèbre Via Dante à Milan.

L'offre Wellio, qui compte déjà cinq sites en France, dont trois à Paris, un à Bordeaux et un à Marseille, est le résultat de la prise en compte des besoins exprimés par les principaux locataires de Covivio, ainsi que de l'alliance de ses savoir-faire dans le secteur des bureaux et de l'hôtellerie.

Sur plus de 4 700 m², Wellio Milan Dante propose 400 postes de travail, dont des bureaux privatifs, totalement personnalisables en termes de design et d'équipement IT, des postes de coworking, des salles de réunion et des espaces dédiés à l'événementiel. Par ailleurs, les clients Wellio ont accès à tous les espaces communs du site (bar, rooftop, restaurant, cuisines collectives, patio, salle de gym, bibliothèque…), ainsi qu'à l'ensemble du réseau Wellio en France.

Le taux d'occupation de ce site, moins d'un mois après son ouverture, est de 60%, ce qui confirme la demande croissante des utilisateurs pour ce type d'offre haut de gamme. Parmi les entreprises qui ont choisi de s'installer au sein de Wellio Milan Dante, figurent notamment la filiale italienne d'Astellas, une multinationale pharmaceutique japonaise qui y a installé son siège, et Dermalogica, une marque cosmétique californienne du groupe Unilever Prestige.

« Nous sommes fiers de dévoiler le 1er site milanais de Wellio, une offre parfaitement en phase avec les besoins actuels en matière de flexibilité et de services. Le concept Wellio, qui propose des contrats flexibles et des bureaux « plug & play », est un élément essentiel de la stratégie de Covivio qui prévoit d'implanter de nouveaux espaces au sein des métropoles les plus dynamiques. De nouvelles ouvertures sont d'ailleurs déjà envisagées à Milan », ajouteAlexei Dal Pastro, Directeur Général Italie Covivio.

Afin d'offrir aux clients un environnement de travail optimal, des Wellio Managers sont présents sur le site et une application mobile est disponible pour faciliter la vie quotidienne au sein de l'espace et l'accès aux services proposés par Wellio. Un protocole sanitaire spécifique établi et certifié par des médecins spécialistes dans le but de garantir et de protéger la santé des clients a été déployé sur Wellio Milan Dante, tout comme sur chacun des sites Wellio en France.

Comme pour ses autres espaces, Wellio Milan Dante collabore avec des partenaires et des start-up innovants : Foorban, start-up food qui révolutionne la restauration d'entreprise avec un format inédit de « cantine d'entreprise » ; TopLife Concierge, pour la gestion des services d'accueil et de conciergerie pour les besoins personnels (blanchisserie, baby-sitting, réservation de repas,…) et professionnels (soutien logistique pour l'organisation d'événements, merchandising personnalisé,..) et Sofia Locks, pour le contrôle d'accès intelligent qui permet aux clients d'ouvrir les portes et portails du site avec leur smartphone.

L'immeuble, labellisé « Class A » et qui vise les certifications Leed Gold et WiredScore, est un véritable hommage au style architectural milanais. Chaque étage est caractérisé par une tendance artistique et de design développée à Milan : le style 900, Poétique, Radical et Epique. Le projet architectural de rénovation du bâtiment a été conçu par Caputo Partnership International, tandis que le projet d'aménagement intérieur a été confié à Cristofori Santi Architetti.

Rappels points clés du réseau Wellio :