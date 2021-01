Covivio : plombé par une dégradation de broker

Covivio lâche plus de 3%, plombé par une double-dégradation de recommandation chez Barclays à 'sous-pondérer', avec un objectif de cours abaissé de 12% à 64 euros, dans une note consacrée aux valeurs de l'immobilier de bureaux en France.



Le broker met en avant la surperformance du titre par rapport à ses pairs sur les six derniers mois et l'endettement élevé, 'susceptible de requérir des actions de remède'. En outre, il attend maintenant une reprise plus lente des résultats du portefeuille hôtelier.



