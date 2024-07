Covivio : plus optimiste sur son résultat net récurrent 2024

Le 22 juillet 2024 à 09:12 Partager

Covivio a relevé ses objectifs annuels à l’occasion de la présentation de ses résultats semestriels. Le groupe immobilier vise désormais un résultat net récurrent 2024 de l’ordre de 460 millions d’euros, en hausse de 6%. Il était auparavant attendu à 440 millions d’euros. Il explique ce relèvement par son " renforcement dans Covivio Hotels et les solides performances opérationnelles en bureaux ". Sur les 6 premiers mois de l’année, le résultat net récurrent a progressé de 3%, à 231 millions d’euros, soit 2,24 euros par action, en repli de 4,8%.



Covivio affiche 500 millions d'euros de revenus consolidés (327 millions d'euros part du Groupe), en hausse de 1,8% à périmètre courant et de 6,5% à périmètre constant.



Christophe Kullmann, directeur général de Covivio, a souligné que le succès du déploiement de l'offre premium en bureaux avait permis un net rebond du taux d'occupation.



Au premier semestre, Covivio a repris 8,7% du capital de sa filiale Covivio Hotels, en échange d'actions nouvelles Covivio, principalement auprès de Generali, et détient dorénavant 52,5% du capital de Covivio Hotels. Cet apport équivaut à l'acquisition de 500 millions d'euros d'actifs.



Covivio a connu une croissance de son patrimoine de 2%, à 15,4 milliards d'euros part du groupe. " A périmètre constant, les valeurs commencent à se stabiliser (-1,3%) grâce à une légère hausse en hôtels et une stabilité en bureaux (à Paris et Milan) et en résidentiel allemand ", a précisé le groupe immobilier. L'actif net réévalué (EPRA NTA) a augmenté de 2,3% à 8,7 milliards d'euros. Il a cependant reculé de 7,5% à 77,7 euros par action.



Le ratio de levier (LTV) - l'équivalent du taux d'endettement - a reculé à 40,3% contre 40,8% fin 2023.