Covivio : présente le deuxième site milanais de son réseau de pro-working

Covivio a dévoilé Wellio Duomo, le deuxième site milanais du réseau de pro-working du groupe. Dans un bâtiment historique d’environ 5 000 mètres carrés et ouvert en avril dernier, Wellio Duomo est déjà occupé dans sa totalité.



" Ce succès est le résultat de la localisation stratégique de l'immeuble, de son architecture de caractère, mais aussi et surtout de la flexibilité du concept, capable d'attirer aussi bien de grandes entreprises que des start-ups, à la recherche d'un environnement de travail capable de répondre à leurs besoins et de les accompagner dans leur croissance ", explique le groupe immobilier.