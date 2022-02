Covivio prévoit de poursuivre sa dynamique en 2022 après un résultat net record en 2021

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société d'investissement immobilier cotée Covivio a annoncé mardi tabler sur une nouvelle hausse de son résultat EPRA (European Public Real Estate Association) en 2022, après une progression de 6,6% de cet indicateur en 2021, portée par une accélération de l'activité opérationnelle au second semestre.

Pour l'année en cours, Covivio vise un objectif de résultat EPRA "de l'ordre de 4,5 euros par action", a indiqué la société dans un communiqué. Cette prévision s'entend "dans l'hypothèse d'une poursuite de la reprise en hôtels", a-t-elle précisé.

En 2021, la société foncière à la fois présente dans les bureaux, les logements et les hôtels, a dégagé un résultat EPRA de 410 millions d'euros, soit 4,35 euros par action, contre 385 millions d'euros en 2020. Le groupe a ainsi atteint l'objectif qu'il s'était fixé, relevé en octobre dernier, de dégager un résultat EPRA supérieur à 400 millions d'euros et 4,2 euros par action.

De plus, "le résultat net de Covivio a atteint son plus haut niveau, à 924 millions d'euros", a souligné le groupe. "La baisse des revenus locatifs bureaux, liée à la rotation du patrimoine, a été plus que compensée par la croissance sur les hôtels et la performance en résidentiel allemand", a commenté Covivio. "Le résultat a également bénéficié de la bonne tenue des coûts de fonctionnement et la réduction du coût de l'endettement financier", a ajouté l'entreprise.

Le groupe a vu ses revenus locatifs progresser de 3,2% à périmètre constant, à 598,7 millions d'euros.

L'actif net réévalué (ANR) EPRA "Net Tangible Assets" (NTA) a progressé de 7% sur un an, à 10,1 milliards d'euros. Par action, l'ANR NTA a atteint 106,4 euros, contre 100,1 euros un an plus tôt. L'ANR de liquidation s'est établi à 9,3 milliards d'euros et 97,8 euros par action.

Le patrimoine à fin 2021 s'élevait à 26,7 milliards d'euros, en hausse de 3,8% à périmètre constant, et à 17,7 milliards d'euros part du groupe.

Alors que Covivio a poursuivi en 2021 sa stratégie de rotation de portefeuille en signant pour 901 millions d'euros part du groupe d'engagements de cessions, le patrimoine a bénéficié de la croissance de 0,8% des valeurs d'actifs en bureaux et de celle de 13,7% des valeurs d'expertises en résidentiel. La valeur du patrimoine en hôtels est demeurée stable par rapport à fin 2020.

Covivio proposera à l'assemblée générale du 21 avril prochain la distribution d'un dividende de 3,75 euros par action en numéraire, en hausse de 4,2% par rapport à 2020, correspondant à un taux de distribution de 86% du résultat EPRA.

