Covivio : récompense pour le projet Stream Building

Covivio annonce que son projet Stream Building, situé à Paris, a reçu mercredi soir le prix décerné par l'association Urban Land Institute (ULI) parmi six autres projets finalistes, à l'occasion du C Change Summit à Copenhague.



Stream Building propose sur 16200 m² différentes fonctions: 9600 m² de bureaux et services, 1100 m² de commerces en pied d'immeuble, dont un restaurant, 5500 m² d'hôtel et de résidence long séjour dont 700 m² d'espaces de convivialité et un rooftop de 190 m².



Le programme, commercialisé en intégralité avant sa livraison (surfaces bureaux par OVH cloud et résidence hôtelière par ZOKU) en 2022, poursuit la métamorphose du nouveau quartier de Clichy-Batignolles, dans le 17ème arrondissement.



