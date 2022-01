Covivio annonce l’acquisition d’un portefeuille résidentiel de plus de 640 logements situés dans les quartiers dynamiques de Berlin, auprès de Nox Capital. Avec cette opération, représentant un investissement total de 154 millions d'euros (95 millions part du groupe), Covivio renforce sa présence sur le marché résidentiel berlinois, où le groupe possède et gère déjà plus de 17 000 logements.



Le portefeuille est constitué d'immeubles de style typique berlinois datant des années 1900- 1930, ainsi que d'un complexe résidentiel moderne avec des loyers plafonnés.



Le groupe immobilier entend mener un programme de travaux pour améliorer la qualité et le confort des logements ; mettre l'accent sur la performance environnementale grâce à des mesures spécifiques ; et réaliser, le cas échéant, des programmes d'extension ou de densification pour proposer de nouveaux appartements à la population croissante de Berlin.



" En 2022, nous continuerons à développer notre parc locatif de logements et poursuivrons notre stratégie d'investissement pour renforcer notre présence sur les marchés clés de Covivio, à savoir Berlin, Hambourg, Dresde, Leipzig et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Et ce en gardant à l'esprit notre triple objectif de création de valeur, d'amélioration de la qualité environnementale du portefeuille et de conception d'une offre résidentielle adaptée à chaque marché. ", a déclaré Daniel Frey, CEO Allemagne, Covivio.