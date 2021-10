Covivio : un accord pour le futur siège de Moncler

Covivio a annoncé jeudi la signature avec Moncler d'un accord de pré-location d'une durée de 15 ans pour un futur bâtiment devant accueillir le nouveau siège du groupe d'habillement à la fin 2024.



L'immeuble, situé au sud de Milan, rassemblera sur quelque 38.000 m2 l'ensemble des collaborateurs de la marque basés dans le nord de l'Italie et actuellement répartis sur trois sites différents.



Le projet doit être construit au coeur du quartier d'affaires 'Symbiosis' développé par Covivio et qui accueille déjà des groupes de la trempe de Fastweb, Boehringer Ingelheim, LVMH, SNAM, ainsi que plusieurs sociétés du groupe Mars.



Le bâtiment, conçu par le studio international d'architecture et de design intérieur Antonio Citterio Patricia Viel, intégrera les meilleurs standards de développement durable et de bien-être.



Il accordera une attention particulière portée à la qualité de l'air intérieur, au confort thermique, à la lumière naturelle.



Le projet aura également recours à des matériaux naturels et recyclables à faible impact environnemental, ainsi que des équipements à haute efficacité énergétique pour limiter les consommations et donc les émissions.



