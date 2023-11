Covivio : vers un remembrement avec AccorInvest

Covivio annonce entrer en négociations exclusives avec AccorInvest, en vue d'un échange de fonds de commerce détenus par AccorInvest contre des murs d'hôtels appartenant à Covivio Hotels, ainsi que des transactions sur les hôtels détenus en joint-ventures.



Au total, ce vaste remembrement fait ressortir une valeur de murs d'hôtels cédés de 390 millions d'euros, identique à celle des fonds de commerces repris. Covivio Hotels et ses partenaires auront remembré 43 hôtels et AccorInvest 16 hôtels.



L'opération fera l'objet d'une information-consultation des comités sociaux et économiques, et sera soumise à certaines conditions suspensives ainsi qu'à la réalisation de due diligences usuelles. Elle devrait être finalisée au cours du second semestre 2024.



