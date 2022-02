Covivio : vise une hausse de l'Epra Earnings ajusté à environ 4,5 euros en 2022

Covivio a généré un EPRA Earnings ajusté de 410 millions d'euros, en croissance de 6,6%. Cette mesure de la performance opérationnelle hors éléments exceptionnels était prévue au dessus de 400 millions d'euros. Les revenus, part du groupe, ont reculé de 0,9% à 604 millions d’euros. Ils ont progressé de 3% en données comparables. Le groupe immobilier proposera au vote de l'Assemblée générale du 21 avril prochain le paiement en numéraire d'un dividende de 3,75 euros par action, en hausse de 4,2%, soit un taux de distribution de 86%.



Le détachement du coupon aura lieu le 25 avril 2022 et le paiement le 27 avril 2022.

L'actif net réévalué de liquidation (EPRA NDV), qui mesure la valeur des actifs, s'élève à 9,3 milliards d'euros, soit 97,8 euros par action (+10%).

Le rythme élevé de cessions et la bonne performance des valeurs d'expertise ont permis de réduire de 2 points le ratio de LTV, équivalent du taux d'endettement, à 39% à fin 2021.



Au cours de l'année 2022, Covivio entend poursuivre sa dynamique de croissance en s'appuyant sur trois axes principaux : la poursuite du pipeline de développement, qui porte principalement sur le redéveloppement d'actifs existants à Paris, Berlin et Milan; le travail d'asset management pour extraire les réserves de croissance locative et la reprise en hôtels. Par rapport aux revenus de 2019, le potentiel de croissance pour le groupe s'élève à 54 millions d'euros.



Covivio se donne pour objectif un Epra Earnings ajusté de l'ordre de 4,5 euros par action contre 4,35 euros en 2021.