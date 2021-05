Milan : Snam choisit Symbiosis, le nouveau quartier d'affaires porté par Covivio pour installer son nouveau siège

Un immeuble pensé pour ses utilisateurs, adapté aux nouvelles façons de travailler, ouvert sur la ville et la nature.

Dès 2024, le nouveau bâtiment accueillera environ 1 000 employés de la région de Milan.

Un nouveau partenariat qui vient renforcer l'attractivité de ce quartier développé par Covivio.

Covivio annonce la signature d'un accord avec Snam, principale entreprise italienne de transport de gaz naturel, pour la vente d'un immeuble situé à Milan. Actuellement en construction, l'immeuble accueillera, à sa livraison début 2024, le siège social de l'entreprise.

Le nouveau bâtiment, développé par Covivio dans le quartier de Symbiosis, place l'utilisateur et les nouvelles façons de travailler au cœur de sa conception. Faisant une large place aux espaces verts et parfaitement intégré à son environnement, il contribuera activement à la régénération urbaine de la zone sud de Porta Romana. En lien avec l'ambition de Snam de contribuer à la transition énergétique, ainsi qu'avec les objectifs développement durable de Covivio, le projet entend répondre à plusieurs des défis environnementaux d'aujourd'hui, tels que la réduction des émissions de CO2, l'amélioration de la qualité de l'air et de la qualité de vie urbaine au sens large.

Snam choisit ainsi de rejoindre le nouveau quartier d'affaires Symbiosis, où plusieurs entreprises italiennes et internationales de référence sont déjà installées. Symbiosis est un projet de régénération urbaine innovant et durable, développé par Covivio, avec zéro émission locale produite et un fonctionnement quotidien qui mise principalement sur le recours aux énergies renouvelables.

Pour Snam, ce nouveau siège social répond à deux objectifs : d'une part, optimiser leur présence immobilière dans la région, qui a augmenté ces derniers temps avec le développement de l'entreprise et qui est aujourd'hui répartie sur cinq sites différents à San Donato Milanese et à Milan, regroupant environ 1 000 personnes ; d'autre part, disposer d'un immeuble moderne et adapté aux nouvelles façons de travailler, plus flexible, propice aux échanges, serviciel, tout en étant connecté au quartier et à la région.

Une illustration de bureau de demain

Conçu par Piuarch - cabinet milanais d'architecture particulièrement attentif à la qualité environnementale - l'immeuble proposera environ 19 000 m² de surfaces et sera constitué de trois volumes principaux répartis sur 14 étages. Le bâtiment prévoit une variété d'espaces : au-delà des bureaux flexibles et efficaces, il comprendra divers espaces partagés et accueillants dédiés à l'interaction sociale. L'alternance d'environnements de travail, avec des espaces dédiés à la collaboration, à la créativité et à l'innovation complètera l'offre de services centrée sur le bien-être quotidien des utilisateurs.

Une nouvelle référence en matière d'immobilier durable

Une des particularités du projet sera de proposer une continuité entre les espaces verts extérieurs et intérieurs, à commencer par un toit végétalisé et la présence d'une serre aux 7e et 8e étages, qui favorisera la qualité de l'air au sein des espaces de travail. A l'extérieur, un parc de plus de 8 500 m² sera créé avec un théâtre de verdure en plein air, ouvert au public pour des activités éducatives et des événements. Un paysage au design singulier, innovant et respectueux de l'environnement.

Conçu selon les meilleurs standards de durabilité et de confort, l'immeuble vise les plus importantes certifications en termes d'efficacité énergétique (LEED et WELL, niveau Gold, BRAVE, CENED e Casaclima). Ce projet reflète les engagements RSE de Covivio et sa vision de l'immobilier de demain, que le groupe déploie dans tous ses projets de régénération urbaine, et notamment sur les opérations Vitae et Scalo di Porta Romana situées à proximité de Symbiosis.