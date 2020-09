Notation extra-financière : Covivio conserve le statut de leader de son secteur avec la note (A+) au Sustainability Rating de Vigeo Eiris

10-09-2020

Covivio obtient à nouveau la note maximale de A1+ sur sa notation de durabilité (Sustainability Rating) sollicitée auprès de Vigeo Eiris, et reste leader du secteur « Services financiers - Immobilier Europe ». Cette évaluation consacre les engagements de Covivio et reconnait l'effectivité de l'intégration des facteurs ESG (environnementaux, éthiques, sociaux et de gouvernance) dans la stratégie, les opérations, la gestion des risques du groupe. Avec une note globale de 71/100 (vs 69/100 en 2019), Covivio passe ainsi de la 7 ème place à la 5 ème place mondiale tous secteurs confondus 1.

Leader mondial dans le domaine des évaluations et des analyses ESG, Vigeo Eiris fournit à ses clients les informations ESG dont ils ont besoin pour gérer les risques et mieux comprendre et traiter leurs impacts sociaux et environnementaux. Ces diligences sollicitées par les entreprises sont structurées selon trois piliers complémentaires :

l'impact des produits, des services et des comportements de l'entreprise sur la durabilité et sa capacité à investir pour préparer l'avenir ;

les risques pouvant affecter les actifs stratégiques de l'entreprise (réputation, cohésion du capital humain, efficacité opérationnelle et sécurité juridique) et leur système d'identification, de contrôle et d'atténuation ;

le management des facteurs de responsabilité sociale (droits de l'homme, politique RH, environnement, éthique des affaires, gouvernance, engagement sociétal).

Ayant obtenu la meilleure note possible, A1+, et se plaçant leader de son secteur pour la seconde année consécutive, Covivio capitalise sur une politique développement durable ambitieuse qui s'articule autour de 4 axes : Bâtiment durable, Ville durable, Capital humain et Ethique des pratiques. Vigeo Eiris a, en particulier, mis en exergue le score avancé du groupe en matière de transition énergétique, de management des ressources humaines et d'alignement des pratiques de gouvernance aux meilleurs standards internationaux.

« Covivio s'est doté dès 2010 d'une politique et d'objectifs RSE ambitieux s'étendant à l'ensemble de ses activités au niveau européen. Cette distinction vient une nouvelle fois souligner la pertinence de notre stratégie, reconnue depuis plusieurs années par les organismes de notation extra-financiers, et place le groupe comme foncière de référence en matière de développement durable. », ajoute Jean-Eric Fournier, Directeur Développement Durable, Covivio.

Pour en savoir plus sur la stratégie développement durable et les actions mises en place par le groupe, consultez notre Rapport Annuel de Performance Durable 2019.

1Covivio se place 1 er sur 86 sociétés de son secteur notées en Europe. Tous secteurs confondus, le groupe arrive 5 e sur 1 602 en Europe et 5 e sur 4 823 dans le monde.