Parc « Majoria » Montpellier : Covivio livre le campus d'Orange et propose un nouveau pôle de services

La transformation d'un site industriel en un parc tertiaire de référence

Une nouvelle étape dans le partenariat entre Covivio et Orange

Une illustration de l'offre servicielle de Covivio

C'est entre 2004 et 2007 que Covivio a acquis le parc de la Pompignane à Montpellier, un site industriel de 27 hectares idéalement localisé au Nord-Est de la ville et composé d'une dizaine de bâtiments. Depuis, Covivio a progressivement transformé ce parc, historiquement et majoritairement occupé par IBM, afin de proposer une nouvelle destination de choix aux grands groupes internationaux, comme aux start-ups locales.

Un environnement tertiaire de pointe, au cœur du tissu économique de Montpellier

Grâce à sa localisation stratégique, son parc paysager d'exception, son espace sécurisé et son tissu tertiaire dynamique, le site a été choisi par des entreprises de référence, séduites par le lieu et par la démarche de Covivio qui, depuis près de dix ans, fait évoluer le parc en réalisant des opérations clé en main : en 2014, le groupe a livré un immeuble de 6 000 m² à Egis et un hôtel B&B** de 91 chambres ; en 2016, c'est Schlumberger qui s'y installe avec une opération clé en main de 3 200 m² ; aujourd'hui, Covivio franchit une nouvelle étape, avec la livraison du nouveau campus d'Orange, ainsi que d'un bâtiment de services - La Bastide. Aux côtés de ces grands groupes, Majoria Pompignane se veut aussi être un parc ouvert aux PME et start-ups, comme Fortiche et Subvitamine qui s'y sont implantées récemment.

Le parc offre un potentiel complémentaire d'environ 100 000 m² pour de futurs développements.

La Bastide, 6 500 m² dédiés aux services et au bien-être des occupants

L'une des particularités de ce projet de réaménagement est la transformation d'une bastide en un pôle de services mutualisés. Un espace de 6 500 m² à l'architecture méditerranéenne signée Brénac & Gonzalez & Associés et rénové avec la volonté de préserver le bâti extérieur et l'architecture historique de Marc Held.

La Bastide met ainsi à la disposition des occupants du parc une offre de services complète, développée autour de 3 piliers : restauration, business center, fitness & bien-être. Les utilisateurs pourront ainsi profiter de deux restaurants, d'une cafétéria, de services à la personne, de prestations événementielles, d'un auditorium, d'un pôle de salles de réunion modulables, ainsi que d'un espace fitness et bien-être avec salle de sport, cours collectifs et services de conciergerie. Enfin, les occupants pourront profiter des vastes espaces végétalisés (270 000 m²) et de la vue sur le parc avec un théâtre en plein air pouvant accueillir des événements corporate ou culturels.

Le Campus Orange, le nouveau clé en main du parc

Orange, partenaire de Covivio depuis 2002, a choisi le parc Majoria Pompignane pour installer son campus à Montpellier. Pour cela, Covivio a pensé et développé un immeuble de 16 500 m², répartis sur 4 niveaux, qui se déploie autour de trois patios végétalisés. Un projet signé Brénac & Gonzalez & Associés, associé à Vivien Gimenez Architecture, qui accueillera 1 250 salariés Orange, aujourd'hui répartis sur cinq sites. Les équipes de l'opérateur, qui ont aussi participé à la conception du lieu, bénéficieront d'espaces de travail de grande qualité, propices aux échanges et à la convivialité.

En lien avec les ambitions RSE des deux partenaires, ce bâtiment est en cours de certification HQE Niveau Excellent, R2S et Effinergie+.

Cette opération illustre la capacité de Covivio à accompagner ses clients dans la conduite de leur stratégie immobilière, et ce quel que soit leur besoin. Pour mémoire, Covivio détient en France 30 actifs Orange, soit 190 000 m², situés à Paris et dans les grandes métropoles régionales. Covivio conçoit un accompagnement sur-mesure pour répondre aux besoins spécifiques exprimés par Orange pour chacun de ces sites. Cela peut se traduire par des développements clé en main, l'adaptation des formes d'occupation des espaces, des repositionnements avec mise en place d'offres servicielles ou encore l'implantation de sites Wellio, offre d'espaces flexibles de Covivio, au sein de ces immeubles.

« Avec ce nouveau campus, Orange marque durablement son ancrage dans l'écosystème local. Nous voulons offrir la meilleure expérience salariés à nos 1 250 collaborateurs en leur proposant un environnement de travail convivial et digital qui encourage la coopération et l'agilité collective, au service de nos clients. », complète Thierry Alignan, Délégué régional Occitanie Est, Orange.

« Le parc de la Pompignane n'a de cesse de se transformer ces dernières années. Covivio y déploie toutes ses expertises, développement, gestion, relation-clients, verdissement, pour en faire une véritable destination tertiaire de référence à Montpellier. Avec ces deux opérations, nous faisons la preuve de notre savoir-faire, d'une part, en matière de redéveloppement et d'offre servicielle, et d'autre part, en matière d'accompagnement long terme de nos clients, comme Orange, pour qui nous sommes fiers de livrer aujourd'hui ce nouveau campus », conclut Marielle Seegmuller, Directrice des Opérations, Covivio.

Majoria en bref :