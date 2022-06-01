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COVIVIO HOTELS

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Covivio Hotels : Document AMF CP. 2022DD844525

01/06/2022 | 18:22
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2022DD844525

01 juin 2022

FR0000060303 - DD151719

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

COVIVIO SA, MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : COVIVIO HOTELS

LEI : 969500N2QX5LGFFZ0l67

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 31 mai 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000060303

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 17.7175 Euro

VOLUME : 771.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 17.7175 Euro

VOLUME : 771.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 01 juin 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Covivio Hotels SCA published this content on 01 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 June 2022 16:21:05 UTC.


© Publicnow 2022
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CA 2021 216 M 232 M -
Résultat net 2021 50,3 M 54,0 M -
Dette nette 2021 2 885 M 3 095 M -
PER 2021 49,2x
Rendement 2021 3,70%
Capitalisation 2 622 M 2 813 M -
VE / CA 2020 37,6x
VE / CA 2021 25,4x
Nbr Employés 21
Flottant 8,10%
Graphique COVIVIO HOTELS
Durée : Période :
Covivio Hotels : Graphique analyse technique Covivio Hotels | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique COVIVIO HOTELS
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Dirigeants et Administrateurs
Tugdual Millet Chief Executive Officer
Christophe Joseph Kullmann Chairman-Supervisory Board
Elsa Tobelem Deputy Chief Executive Officer-Operations
Nathalie Robin Independent Member-Supervisory Board
Yann Briand Independent Member-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
COVIVIO HOTELS0.85%2 813
VICI PROPERTIES INC.2.46%29 709
HOST HOTELS & RESORTS, INC.14.95%14 288
GAMING AND LEISURE PROPERTIES, INC.-3.78%11 604
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES, INC.-2.90%4 866
PARK HOTELS & RESORTS INC.-4.34%4 215