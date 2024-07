COVIVIO HOTELS : Invest Securities relève sa recommandation

Invest Securities relève sa recommandation sur Covivio Hotels de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 14,9 à 18,3 euros, après des données opérationnelles témoignant à nouveau de la bonne dynamique du secteur hôtelier en Europe.



'Même si la croissance organique du CA de la foncière tend à se normaliser après le rebond post-pandémie, son niveau reste de très bonne facture et globalement en ligne avec la progression de son RNR, bénéficiant de l'excellente position de couverture', souligne-t-il.



Pointant aussi une 'très bonne situation bilancielle', Invest Securities juge que la publication 'semble d'excellente facture à bien des égards' et se traduit par une forte révision haussière de ses RNR et ANR normatifs (respectivement +33% et +22%).



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

