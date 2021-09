Covivio Hotels : Rapport Financier Semestriel 2021

Information financière semestrielle 2021

Les résultats du 1er semestre impactés par les mesures sanitaires en Europe

L'industrie hôtelière est restée impactée sur le 1er semestre 2021 par la crise sanitaire qui touche l'Europe et par les différentes mesures de restrictions administratives mises en place.

Toutefois, des disparités existent selon les pays. En Allemagne et au Royaume-Uni (respectivement 24% et 13% du patrimoine), des fermetures administratives longues et particulièrement strictes ont engendré une baisse de RevPar1 de respectivement 71% et 58% par rapport à 2020. La France (33% du patrimoine), où la demande domestique reste forte, a bénéficié de mesures moins restrictives, ce qui explique une baisse de RevPar moindre, à -30%.

Des premiers signes de reprise à partir du mois de mai

Suite à la montée en puissance des campagnes de vaccination, les différents pays ont progressivement, à partir du mois de mai, levé les différentes restrictions administratives. Ce fut d'abord le cas au Royaume-Uni, qui bénéficie depuis d'une reprise soutenue de son activité, puis en France à la mi-mai, et enfin en Allemagne fin juin. Sur le mois de juin, on observe sur le marché des taux d'occupation2 de l'ordre de 54% au Royaume-Uni, 40% en France et 30% en Allemagne, les régions performant généralement mieux que les capitales. L'été 2021 devrait, comme en 2020, bénéficier du besoin et de la volonté de voyager, qui se manifestent dès que les restrictions s'assouplissent, avec des taux d'occupation en forte progression.

Des relations partenariales fortes avec les opérateurs hôteliers

Dans ce contexte, Covivio Hotels, partenaire long terme des principaux opérateurs hôteliers, a œuvré pour la mise en place de solutions leur permettant de traverser la crise. De nouveaux accords, conclus avec 4 locataires (NH Hotels, Barcelo, Meininger et Melia Hotels International) représentant 27% du patrimoine en bail, ont permis d'alléger leurs difficultés et de préserver leur trésorerie, via des mesures d'accompagnement ou des facilités de paiement. Sur le premier semestre, le taux de collecte des loyers s'établit à 85% (69% y compris franchise et différés de paiement accordés).

Renforcement du bilan

En juin, Covivio Hotels a réalisé avec succès une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'un montant de 250 M€. Cette opération a permis de rembourser des dettes à échéances 2022/2023 et d'améliorer le ratio d'endettement (LTV) de près de 400 bps. La dette nette de Covivio Hotels s'établit à 2 451 M€, contre 2 690 M€ à fin décembre 2020.

Au cours du semestre, Covivio Hotels a vendu pour 52 M€ d'actifs, légèrement au-dessus des valeurs d'expertise à fin décembre 2020, dont 32 M€ de nouvelles signatures d'accords de ventes. Ces cessions concernent principalement les actifs commerce du patrimoine.

A fin juin 2021, le ratio de LTV (Loan To Value) droits inclus est donc en baisse à 38,6% (vs 41,9% à fin 2020). Le ratio d'ICR s'établit à 2,24 (contre 2,20 fin 2020). Compte tenu de son niveau, dans un contexte sanitaire dégradé, la société n'anticipe pas de rupture du covenant sur l'année 2021 qui nécessiterait l'obtention d'un nouveau waiver.

La maturité moyenne de la dette de Covivio Hotels est de 4,5 ans, sans échéances majeures pour les 12 mois à venir, et en légère hausse par rapport à fin 2020 (+0,1 an).

Covivio Hotels dispose, à fin juin 2021, d'une liquidité et de lignes de crédits non tirées, d'un montant de 253 M€.

1 Revpar : Revenu Par chambre disponible - Source MKG à fin mai 2021

2 Source : Morgan Stanley

