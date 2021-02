Covivio Hotels : Résultats annuels 2020

Paris, le 12 février 2021

Résultats annuels 2020 :

Des résultats impactés par une crise sans précédent mais des fondamentaux inchangés

Une industrie hôtelière particulièrement impactée par la crise

L'hôtellerie européenne est touchée depuis la fin du premier trimestre 2020 par une crise sans précédent. Les politiques de confinement et de restrictions sur les voyages ont contraint les hôteliers à fermer la plupart de leurs établissements sur le premier semestre 2020. Si les performances des mois de juillet et août ont montré la capacité de rebond de l'industrie hôtelière (avec un taux d'occupation moyen en Europe à 39% en août contre 7% en mai), les nouvelles restrictions à l'automne ont touché l'ensemble des pays européens. Au global, l'année 2020 a enregistré une baisse du RevPar1 de -67,3% en Europe.

Des relations partenariales fortes avec les opérateurs hôteliers

Covivio Hotels, partenaire long terme des principaux opérateurs hôteliers, a œuvré pour la mise en place de solutions leur permettant de traverser cette crise. Les accords trouvés avec 95% des locataires en bail fixe (B&B, NH Hotels, Barcelo, Motel One, Meininger, Melia Hotels International, HCI, Club Med, Groupe Pierre&Vacances, groupe Hotusa), ont permis d'alléger les difficultés des opérateurs, via des franchises ou des facilités de paiement. En contrepartie, ces accords ont permis de rallonger de 1,5 année la durée ferme des baux de Covivio Hotels.

Finalisation de l'acquisition de 8 hôtels loués à NH Hotels dans le centre-ville de grandes destinations touristiques européennes

Confiant dans les perspectives à moyen / long terme pour le tourisme en Europe, Covivio Hotels a finalisé en septembre 2020, pour 573 M€, l'acquisition d'un portefeuille de 8 hôtels négociée début 2020. Les établissements sont situés dans des destinations touristiques européennes majeures, à Rome,

Florence, Venise (x2), ainsi qu'à Nice, Prague et Budapest (x2).

Totalisant 1 115 chambres, ces hôtels sont opérés par NH Hotel Group à travers des baux long terme de 15 ans fermes triple net2 avec un loyer variable incluant un minimum garanti, faisant ressortir un rendement minimum de 4,7%.

1 RevPar : Revenu par chambre disponible - source MKG

2 Hors Nice

Les procédures d'audit sur les comptes annuels ont été effectuées. Le rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière annuelle est en cours d'émission.

Un patrimoine unique en Europe

Covivio Hotels détient à fin décembre 2020, un patrimoine de 5 937 M€ (6 620 M€ à 100%), situé à 88% dans les grandes villes européennes et loué à des opérateurs leaders sur leurs marchés. Impacté par la baisse des revenus et des perspectives de reprise progressive de l'activité, le patrimoine hôtelier voit sa valeur d'expertise baisser de -6,9% à périmètre constant.

Les principales baisses proviennent des actifs du portefeuille dont les revenus ont été les plus affectés : les hôtels au Royaume-Uni (-14,3%), les hôtels en murs et fonds (-7,3%) et les actifs AccorInvest en loyers variables (-6,3%). A contrario, les actifs à loyers fixes, pour lesquels des accords ont été signés et la durée des baux allongée, voient leur valeur mieux résister avec une baisse limitée à -4,0%.

Covivio Hotels a cédé sur l'exercice 2020 des actifs pour un montant de 144 M€ portant sur 15 hôtels B&B (11 en Allemagne et 4 en France) et des commerces (6 Jardiland et 1 Courtepaille), en ligne avec les valeurs d'expertises 2019.

Patrimoine Consolidé en PdG (M€)Valeurs HD 31/12/2019 Valeurs HD 31/12/2020 Hôtellerie en bail à loyers variables Hôtellerie en bail au Royaume-Uni Hôtellerie autres actifs en bail Hôtellerie Murs et Fonds 1 363 966 2 238

1 240 1 286 783 2 575 1 174 Total Hotels 5 807 5 818 Actifs non stratégique (commerces) 166 120 Total Covivio Hotels 5 973 5 937 1 PC : Périmètre constant

∆ 2020 à PC1

-6,3% -14,3% -4,0% -7,3% -6,9% -9,8% -7,0%

Répartition du patrimoine hôtelier au 31/12/2020

3

Une structure financière solide

En 2020, Covivio Hotels a renforcé son bilan grâce à une augmentation de capital de 185 M€ via l'option de paiement du dividende en actions, choisie par 98,6% des actionnaires.

Covivio Hotels dispose, à fin décembre 2020, d'une liquidité et de lignes de crédits non tirées, d'un montant de près de 290 M€.

A fin décembre 2020, le ratio de LTV (Loan To Value) droits inclus s'élève à 41,9% et le ratio d'ICR s'établit à 2,20, impacté par la baisse conjoncturelle des revenus. La maturité moyenne de la dette de Covivio Hotels est de 4,4 ans.

Compte tenu de l'incertitude sur la reprise hôtelière au premier semestre, Covivio Hotels a sollicité et obtenu de la totalité de ses créanciers une suspension du covenant d'ICR consolidé (à 2x) pour le premier semestre 2021.

Des revenus 2020 fortement impactés par la crise

M€

Hôtels en bail - Loyers variables Hôtels en bail - UK

Hôtels en bail - Autres Hôtels en murs et fonds (EBITDA)

Total revenus Hôtels

Non stratégiques (commerces)

Total revenus Covivio HotelsVar. PdG (%)

Var.

PdG (%) à PC (*)

-73,0% -73,2%

-100,0% -100,0%

-1,4% -3,4%

-88,8% -88,4%

-52,8% -4,6% -50,8%

-54,8% -3,3% -52,9%

(*) à périmètre constant

3 Autres : Portugal, Irlande, Pologne, République-Tchèque et Hongrie

Un niveau de collecte des loyers hôteliers élevé témoignant de la solidité de la base locative

Grâce à la qualité de son patrimoine et de ses locataires, le taux de collecte des loyers s'établit à 92% (73% en tenant compte des franchises de loyers et différés de paiements négociés avec les locataires).

Les loyers 2020 impayés s'élèvent à 8 M€ (10,7 M€ en incluant les charges). Ces créances ont été provisionnées à 100% à fin décembre.

Revenus annuels : 132,1 M€ en Part du Groupe

Les revenus de Covivio Hotels baissent de -54,8% à périmètre constant :

Hôtels en bail (80% du patrimoine)

- Hôtels en loyers variables : le portefeuille, principalement loué à AccorInvest (22% du patrimoine total), en France et en Belgique, et constitué d'hôtels économiques (Ibis) et de moyenne gamme (Novotel, Mercure), a été en grande partie fermé sur le deuxième trimestre et très impacté par les nouvelles restrictions du quatrième trimestre. Avec des loyers entièrement indexés sur le chiffre d'affaires, ce portefeuille affiche des revenus de 16,2 M€, en baisse de -73% par rapport à l'année 2019.

- Hôtels au Royaume-Uni loués à IHG (13% du patrimoine) Les hôtels au Royaume-Uni ont été directement impactés par une fermeture administrative de fin mars à début juillet pour l'Angleterre et à mi-juillet pour l'Ecosse. Sur les 12 hôtels du portefeuille, 4 ont réouvert en juillet et 4 en septembre. Suite aux nouvelles restrictions en décembre, 6 hôtels ont été contraints de refermer, tandis que 4 n'ont jamais réouvert depuis mars. Cette situation exceptionnelle a déclenché la clause de sous-performance majeure incluse dans le bail, qui diminue le loyer dès lors que la perte de l'opérateur sur le portefeuille dépasse un tiers du montant des loyers annuels. Par conséquent, aucun loyer n'a été comptabilisé sur ce périmètre sur l'exercice 2020.

- Autres hôtels en bail (44% du patrimoine) : il s'agit des hôtels en loyers fixes loués à B&B, NH Hotels, Motel One, Barcelo, Hotusa, … dans le cadre de baux longs. Les accords obtenus avec les locataires ont permis de limiter la baisse des revenus à -0,9 M€ sur l'année. La baisse résiduelle de -0,6 M€ est notamment due à une période de transition entre deux locataires sur un hôtel à Madrid.

Hôtels en murs et fonds (20% du patrimoine)

Ces hôtels sont majoritairement situés en Allemagne (notamment à Berlin) et dans le nord de la France. La plupart d'entre eux ont été fermés sur une large période en 2020 : de mars à mai puis en novembre et décembre. Leur performance est par conséquent en recul de -88% par rapport à 2019.

Indicateurs financiers à fin décembre 2020

L'ANR EPRA Net Tangible Asset (EPRA NTA) s'élève à 3 195 M€, en baisse de -12,0% sur un an, sous l'effet de la variation négative des valeurs d'expertises. Par action, la réduction s'élève à -19,6% sur un