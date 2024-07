Les performances du 1er semestre 2024 en Europe s'inscrivent en hausse par rapport à 2023. Les RevPAR (Revenus Par Chambre Disponible) affichent une progression moyenne de +4% à fin mai 2024, le marché européen poursuivant sa dynamique, soutenue par la progression des taux d'occupation et des prix moyens. Ce sont les pays d'Europe du Sud et notamment l'Espagne et l'Italie qui enregistrent les meilleures performances, avec des hausses respectives de +15% et +8%. L'Allemagne continue de rattraper son retard avec une croissance des RevPAR de +4%. En France, la croissance des RevPAR est plus mesurée, +1%, impactée par les reports de voyages en période pré-Jeux Olympiques.

COVIVIO HOTELS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Signature d'un protocole d'accord entre Covivio Hotels et AccorInvest

En juin 2024, Covivio Hotels et AccorInvest ont signé un protocole d'accord portant sur le remembrement de la propriété des murs et fonds de commerce d'hôtels détenus conjointement, en ligne avec les conditions définies lors de l'entrée en négociations exclusives en novembre 2023. L'opération devrait être finalisée au dernier trimestre 2024.

Ce protocole porte sur l'acquisition par Covivio Hotels de 24 fonds de commerce1 - permettant ainsi le remembrement de ces hôtels qui seront détenus en murs et fonds par Covivio Hotels - en contrepartie du transfert à AccorInvest des murs de 10 autres hôtels qui seront alors détenus en murs et fonds par AccorInvest. La valeur convenue des murs cédés à AccorInvest représente 208 M€2 et la valeur convenue des fonds de commerce rachetés par Covivio Hotels représente 266 M€3. Sur la base des chiffres 2023, le montant des loyers annuels des actifs cédés à AccorInvest représente 11 M€ et l'EBITDA des fonds de commerce acquis par Covivio Hotels représente environ 31 M€.

L'opération permet ainsi à Covivio Hotels d'acquérir des fonds de commerce localisés dans des zones

forte attractivité touristique et bénéficiant d'un potentiel de création de valeur significatif au travers de travaux de repositionnement et d'optimisation de la gestion. Certains de ces hôtels resteront sous enseignes Accor (en contrat de gestion ou de franchise), d'autres feront l'objet d'un changement de marque

Ce protocole d'accord vise aussi les hôtels détenus en joint-venture par Covivio Hotels, qui est également indirectement propriétaire et asset manager des murs de 60 autres hôtels loués à AccorInvest et détenus au travers de 2 joint-ventures, créées entre 2010 et 2019 : l'une détenue à 80% par Crédit Agricole Assurances et 20% par Covivio Hotels, et l'autre détenue par la Caisse des Dépôts et Consignations, Société Générale Assurances et Covivio Hotels. Le protocole porte sur l'acquisition par Covivio Hotels et ses partenaires de 19 fonds de commerce pour ces 2 joint-ventures (permettant ainsi le remembrement de ces hôtels qui seront détenus en murs et fonds par Covivio Hotels et ses partenaires) en contrepartie du transfert à AccorInvest des murs de 6 autres hôtels qui seront alors détenus en murs et fonds par AccorInvest.

Au total, les opérations de remembrement sur Covivio Hotels et sur les joint-ventures font ressortir une valeur de murs d'hôtels cédés par Covivio Hotels et ses partenaires de 393 M€4, équivalente à celle des fonds de commerce détenus et exploités par les sociétés dont les titres seront acquis. A l'issue de l'opération, Covivio Hotels et ses partenaires auront remembré 43 hôtels et AccorInvest 16 hôtels.

Cette opération d'échange d'hôtels permettra le repositionnement d'une grande partie du portefeuille et permettra à Covivio Hotels de renforcer sa capacité à agir directement sur la performance du patrimoine et de bénéficier ainsi d'un important potentiel de croissance.

77 M€ de nouveaux engagements de cessions signés

Covivio Hotels a signé 77 M€ en part du groupe (83 M€ à 100%) de nouveaux engagements de cessions sur le semestre, dont 4 hôtels en Allemagne (31 M€), 1 hôtel en Espagne (17 M€) et 13 actifs en France pour 30 M€, dont 3 hôtels sous enseigne Accor.

Les promesses ont été signées avec une marge de l'ordre de +11% par rapport aux valeurs d'expertise de fin 2023, reflétant le fort appétit des investisseurs pour l'hôtellerie.

Via l'acquisition de titres de sociétés propriétaires et exploitantes de fonds de commerce Hors droits Droits inclus Droits inclus

2