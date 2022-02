Covivio Hotels : dividende plus que doublé pour 2021

Covivio Hotels publie un EPRA Earnings de 99 millions d'euros à fin 2021 (0,70 euro par action), en hausse de 155% sous l'effet de la hausse des revenus variables, et proposera à l'AG du 7 avril un dividende de 0,65 euro par action en numéraire (après 0,26 euro en 2020).



'La reprise de l'activité observée dès l'été 2021 a démontré la capacité de rebond rapide des performances hôtelières lors de la levée des restrictions en Europe. Ainsi, le contexte actuel devrait permettre une reprise rapide de l'activité hôtelière', estime la foncière.



Covivio Hotels considère donc qu'elle 'pourra alors s'appuyer sur la qualité et la diversité de son patrimoine, loué et exploité par les grands opérateurs européens et internationaux, pour afficher une croissance de ses résultats' pour 2022.



