Covivio Hotels : finalise l'acquisition de 8 hôtels loués à NH Hotels

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 8 septembre 2020

Covivio finalise l'acquisition de 8 hôtels loués à NH Hotels

dans le centre-ville de grandes destinations touristiques européennes

Covivio, via sa filiale Covivio Hotels détenue à 43,3%, a finalisé l'acquisition du portefeuille de 8 hôtels situés dans des destinations touristiques européennes majeures, à Rome, Florence, Venise (x2), ainsi qu'à Nice, Prague et Budapest (x2), pour un montant de 573 M€ (248 M€ en Part du Groupe), y compris 86 M€ de travaux. Ce portefeuille d'établissements haut de gamme dans des localisations prime compte plusieurs hôtels emblématiques comme le Palazzo Naiadi à Rome, le Carlo IV à Prague, l'hôtel Plaza à Nice ou encore le NY Palace à Budapest.

Un partenariat renforcé avec NH Hotel Group

Totalisant 1 115 chambres, ces hôtels seront opérés par NH Hotel Group à travers des baux long terme triple net1 avec loyer variable incluant un minimum garanti, faisant ressortir un rendement minimum de 4,7%. L'accord porte sur une durée initiale de 15 ans fermes, extensible à 30 ans à la demande de NH Hotel Group.

Par ailleurs, un programme de travaux de 86 M€ financé par Covivio est d'ores et déjà prévu pour l'ensemble du portefeuille, qui affiche un important potentiel de croissance :

- 6 hôtels sont actuellement ouverts et feront l'objet de travaux liés au changement d'enseigne pour environ 30 M€.

- Les hôtels de Florence et Nice, en cours de rénovation (environ 56 M€ de capex prévus), réouvriront respectivement d'ici la fin de l'année 2020 et au deuxième semestre 2021.

Fort de leur partenariat long terme, Covivio et NH Hotel Group réalisent ainsi cette acquisition annoncée en janvier dernier et décalée en septembre compte tenu du contexte sanitaire. Initiée en 2014, la collaboration avec NH Hotel Group a débuté avec l'acquisition d'un hôtel dans le centre d'Amsterdam, puis s'est poursuivie entre 2016 et 2018 avec l'achat de 10 hôtels en Allemagne, aux Pays-Bas et en Espagne.

Un patrimoine hôtelier toujours plus stratégique pour les grands opérateurs hôteliers

Avec cette acquisition, Covivio conforte son statut de leader européen du marché immobilier hôtelier, avec un patrimoine prime unique de 6,8 Md€ (2,6 Md€ PdG) situé dans le centre-ville des grandes destinations touristiques européennes.

Malgré une crise sans précédent, Covivio affiche, via cet investissement, sa confiance dans les fondamentaux long-terme solides du secteur hôtelier et dans sa capacité de rebond. Covivio, disposant d'une plateforme reconnue au solide track record, est aujourd'hui le partenaire de près de 20 grands opérateurs hôteliers leaders sur leurs marchés, représentant une trentaine de marques réparties sur 12 pays en Europe.

1 Excluant Nice

Rome - Palazzo Naiadi

Prague - Carlos IVVenise - Dei DogiBudapest - NY Palace

Détails du portefeuille (Rome, Venise, Florence, Nice, Budapest et Prague)

Liste des hôtels par ville, catégorie et nombre de chambres.

Hôtel Cat. Ch.

Hotel Plaza Nice 5* 152 Palazzo Naiadi Roma 5* 238 Dei Dogi Venezia 5* 64 Bellini Venezia 4* 100 Palazzo Gaddi Florence 4* 86 NY Palace Budapest 5* 185 NY Residence Budapest 5* 138 Carlo IV Prague 5* 152

Total 1 115

CONTACTS

Relations Presse

Relations Investisseurs

Géraldine Lemoine Tél : + 33 (0)1 58 97 51 00 geraldine.lemoine@covivio.fr

Paul Arkwright

Tél : + 33 (0)1 58 97 51 85 paul.arkwright@covivio.fr

Laetitia Baudon

Hugo Soussan

Tél : + 33 (0)1 44 50 58 79 laetitia.baudon@shan.fr

Tél : + 33 (0)1 58 97 51 54 hugo.soussan@covivio.fr

